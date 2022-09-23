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Андреа Раноккия
Андреа Раноккия
Завершил карьеру
16 февраля 1988 (38)
#13 | Защитник
195 см | 87 кг
Италия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
34-летний Раноккия завершил карьеру. 3 месяца назад он перешел в «Монцу»
2022.09.23 00:16
Фото
«Монца» Берлускони подписала 34-летнего Раноккию. Он 12 лет выступал за «Интер»
2022.06.21 20:05
Раноккия перейдет в «Монцу» Берлускони после 12 лет в «Интере»
2022.06.17 20:50
Раноккия и Бонуччи решили не играть в дерби до решения Серии А о переносе матча из-за смерти Астори
2018.03.05 20:44
1
Раноккия: «Первый автогол за 186 игр – не так уж плохо»
2018.02.18 08:41
«Зенит» зимой вновь попробует заполучить Раноккию
2017.10.11 17:52
3
Раноккия останется в «Интере», защитником интересовался «Зенит»
2017.08.31 01:28
1
«Зенит» намерен взять Раноккию в аренду у «Интера»
2017.08.29 15:23
8
«Бернли» хочет купить Раноккию, которым интересуется «Зенит»
2017.08.23 15:08
2
Раноккия за 11 миллионов может перейти из «Интера» в «Зенит»
2017.08.22 20:11
11
«Зенит» не рассматривает вариант с возвращением Аршавина
2017.06.08 12:36
7
Фото
«Интер» отдал Раноккию в аренду «Халлу», несмотря на интерес «Зенита»
2017.01.31 14:43
7
«Халл» выступил с предложением по трансферу Раноккии
2017.01.30 21:57
«Зенит» не хочет обменивать Кришито на Раноккию
2017.01.27 18:20
4
Источник: Раноккия отказался переходить в «Зенит»
2017.01.25 17:05
24
«Зенит» предлагает за Раноккию 8 миллионов
2017.01.25 06:17
10
«Зенит» может обменять Кришито на Раноккию
2017.01.25 00:35
18
Колыванов: «Раноккия – техничный игрок, умеющий и атаковать, и обороняться»
2017.01.24 20:20
1
Деменко: «Раноккия? Луческу неспроста хочет купить именно итальянца»
2017.01.24 19:11
Раноккия предпочитает Англию вместо «Зенита»
2017.01.24 12:09
7
Агент Раноккии ведет переговоры с несколькими клубами Премьер-лиги
2017.01.24 09:42
3
Представители «Зенита» встретились с агентом Раноккии
2017.01.21 13:18
5
СМИ: «Вест Хэм» готов поспорить с «Зенитом» за Раноккию
2017.01.21 08:16
2
Защитник «Интера» Раноккия может перейти в «Зенит»
2017.01.19 06:06
2
«Торино» хочет подписать трех защитников «Интера»
2016.11.02 13:44
Раноккия в январе может уйти из «Интера»
2016.09.22 06:23
«Спартак» интересуется Раноккия и Мартинсом-Инди
2016.08.24 22:45
12
Фото
«Сампдория» арендовала Раноккию
2016.01.28 20:00
Раноккия прошел медицинский осмотр и подпишет контракт с «Сампдорией»
2016.01.28 15:56
Раноккия станет игроком «Сампдории» на этой неделе
2016.01.25 19:37
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