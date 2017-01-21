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    Представители «Зенита» встретились с агентом Раноккии

    «Зенит» ведет переговоры с «Интером» по трансферу защитника Андреа Раноккия. На днях в Лондоне состоялась встреча между представителями петербургского клуба и агентом 28-летнего игрока. «Нерадзурри» хотят непосредственной продажи итальянца. Также существует вариант с арендой и последующим выкупом.

    В нынешнем розыгрыше Серии А Раноккия принял участие всего в пяти встречах. Последнее его появление на поле датировано 8 декабря.

    Источник: Tuttosport

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    21.01.2017 13:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -104

      Zenit2312 21 января 2017, 21:01

      Надо брать! Практику ему Мирча сделает! Хороший игрок именитый! Итальянский чемпионат не российский, там он середняк а здесь в героях ходить будет если заиграет. Брать однозначно тем более деньги это не проблема!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 января 2017, 15:21

      Луческу надо временно перекантоватся хотя бы год полтора а потом ему на все на срать а Зениту всякий хлам скупать приходится и будут потом маяться как с Нету

      0
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 21 января 2017, 14:10

      Хороший защитник нужен.Своего натаскивать на перспективу если только(да и время уйдет много).Результат нужен сейчас.

      1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 января 2017, 13:52

      Да Мирча знает, что делает! Он из 0 делал звезд!

      2
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 21 января 2017, 13:50

      Да он же днище.....

      0
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