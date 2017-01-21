Представители «Зенита» встретились с агентом Раноккии

«Зенит» ведет переговоры с «Интером» по трансферу защитника Андреа Раноккия. На днях в Лондоне состоялась встреча между представителями петербургского клуба и агентом 28-летнего игрока. «Нерадзурри» хотят непосредственной продажи итальянца. Также существует вариант с арендой и последующим выкупом.

В нынешнем розыгрыше Серии А Раноккия принял участие всего в пяти встречах. Последнее его появление на поле датировано 8 декабря.