«Зенит» предлагает за Раноккию 8 миллионов

«Зенит» продолжает присматриваться к центральному защитнику «Интера» Андреа Раноккии. Футболист также находится в сфере интересов «Болоньи» и «Сассуоло», которые планируют предложить вариант с арендой футболиста. Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за 28-летнего итальянца 8 миллионов евро.

Стоит отметить, что действующий контракт Раноккии с «Интером» рассчитан до середины 2019 года. В текущем сезоне он провел в составе «Интера» пять матчей.