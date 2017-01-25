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    «Зенит» предлагает за Раноккию 8 миллионов

    «Зенит» продолжает присматриваться к центральному защитнику «Интера» Андреа Раноккии. Футболист также находится в сфере интересов «Болоньи» и «Сассуоло», которые планируют предложить вариант с арендой футболиста. Клуб из Санкт-Петербурга готов заплатить за 28-летнего итальянца 8 миллионов евро.

    Стоит отметить, что действующий контракт Раноккии с «Интером» рассчитан до середины 2019 года. В текущем сезоне он провел в составе «Интера» пять матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.01.2017 06:17
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 25 января 2017, 12:13

      много шума из ничего. Как практика показывает, чем больше пишут о трансфере, тем меньше его вероятность. Реальный переход в новостях, как правило, внезапен. Ничего-ничего.., оп, а уже кто-то медкомиссию проходит.

      -1
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      Рейтинг: +390

      fantom23 25 января 2017, 11:13

      Пиноккио какой то=)Но все же,интересно!!! -))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 января 2017, 10:42

      Шило на мыло?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 25 января 2017, 10:20

      .....

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 25 января 2017, 09:15

      Неплохой защитник!

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > яйва-яйва 25 января 2017, 18:28

      Нехороший защитник

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      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 25 января 2017, 08:29

      Много что то, хотя за другие деньги не поедет.

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      Рейтинг: +751

      justozavr > Nikiforof 25 января 2017, 09:39

      причем тут не поедет, эти деньги не для него, тут скорее "за такие деньги не отпустят", ведь никто не в курсе, какую ЗП ему предлагают, хотя думаю, что конкретного предложения еще и не было

      0
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      Рейтинг: +15

      Garfild 44 25 января 2017, 06:56

      !!!!

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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 января 2017, 06:40

      Кто-то в руководстве Зенита упорно лоббируют этот переход.

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