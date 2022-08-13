Андреа Раноккия - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Раноккия
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|87
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Раноккия
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 февраля 1988 (35 лет)
|Рост
|195
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.08.2022
|1' -49'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)