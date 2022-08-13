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    Андреа Раноккия - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Андреа
    Фамилия Раноккия
    Команда Монца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 февраля 1988 (35 лет)
    Рост 195
    Вес 87
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.08.2022 1' -49' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 Был в запасе Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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