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Андреа Раноккия
Статистика
Андреа Раноккия - статистика
Завершил карьеру
16 февраля 1988 (38)
#13 | Защитник
195 см | 87 кг
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
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Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Кубок 2012/2013
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монца
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
4 : 0
21.08.2022
Монца
1' - 49'
Италия. Серия А, 1 тур
Монца
1 : 2
13.08.2022
Торино
Был в запасе
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