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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Торино
Монца - Торино: обзор матча 13 августа 2022
Монца
13.08.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Торино
90+5'
Д. Мота
43'
А. Миранчук
66'
А. Санабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Торино
ГОЛ! 1:2!
Д. Мота
90'
+5
90'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
С. Риччи
81'
Замена
В. Лазаро
️️️️
У. Синго
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
М. Валоти
80'
Замена
С. Сенси
️️️️
А. Петанья
79'
66'
ГОЛ! 0:2!
А. Санабрия
Пас отдал
С. Риччи
Замена
П. Чиурриа
️️️️
Д. Капрари
64'
Замена
Д. Мота
️️️️
Ф. Раноккья
64'
Замена
А. Карбони
️️️️
К. Аугусто
63'
Желтая карточка
П. Мари
61'
46'
Замена
Н. Влашич
️️️️
А. Миранчук
43'
ГОЛ! 0:1!
А. Миранчук
Пас отдал
А. Санабрия
19'
Желтая карточка
У. Синго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
28
Неманья Радоньич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
8
Стефано Сенси
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
19
Валентино Лазаро
ПЗ
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
8
Якопо Сегре
ЦП
2
Брайан Байейе
ЦП
45
Никола Влашич
АП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
30
Аугусто
4
Марлон
4
Мари
19
Биринделли
10
Раноккья
51
Барберис
10
Валоти
77
Д'Алессандро
37
Петанья
10
Капрари
4-3-2-1
32
Милинкович-Савич
34
Эйна
26
Джиджи
90
Синго
15
Родригес
8
Адопо
17
Линетти
21
Риччи
59
Миранчук
28
Радоньич
19
Санабрия
30
Аугусто
44
Карбони
44
Карбони
30
Аугусто
37
Петанья
8
Сенси
8
Сенси
37
Петанья
10
Капрари
26
Чиурриа
26
Чиурриа
10
Капрари
10
Раноккья
46
Мота
46
Мота
10
Раноккья
10
Валоти
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
10
Валоти
90
Синго
19
Лазаро
19
Лазаро
90
Синго
21
Риччи
6
Ильхан
6
Ильхан
21
Риччи
59
Миранчук
45
Влашич
45
Влашич
59
Миранчук
Остались в запасе
Монца
Торино
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
Главный тренер
Джованни Строппа
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
8
Якопо Сегре
ЦП
2
Брайан Байейе
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
Остались в запасе
99
Этрит Бериша
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
8
Якопо Сегре
ЦП
2
Брайан Байейе
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Монца - Торино
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
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