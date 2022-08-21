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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Монца
Наполи - Монца: обзор матча 21 августа 2022
Наполи
21.08.2022, воскресенье, 19:30
Италия. Серия А, 2 тур
4 : 0
Завершен
Монца
35'
Х. Кварацхелия
45+2'
В. Осимхен
62'
Х. Кварацхелия
90+4'
К. Мин-Джэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Наполи - Монца
ГОЛ! 4:0!
К. Мин-Джэ
Пас отдал
П. Зелински
90'
+4
Замена
А. Унас
️️️️
В. Осимхен
84'
83'
Замена
А. Колпани
️️️️
С. Биринделли
83'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Петанья
Замена
М. Политано
️️️️
С. Лоботка
78'
Замена
А. Дзербин
️️️️
И. Лосано
78'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
73'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
70'
Замена
М. Оливера
️️️️
М. Руй
70'
ГОЛ! 3:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
С. Лоботка
62'
Желтая карточка
М. Руй
59'
58'
Замена
М. Валоти
️️️️
Ф. Раноккья
49'
Замена
В. Антов
️️️️
А. Раноккия
46'
Замена
С. Молина
️️️️
М. Д'Алессандро
ГОЛ! 2:0!
В. Осимхен
Пас отдал
Ф. Ангисса
45'
+2
38'
Желтая карточка
Д. Капрари
ГОЛ! 1:0!
Х. Кварацхелия
Пас отдал
П. Зелински
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
4
Марлон
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
10
Филиппо Раноккья
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Наполи
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
96
Адам Унас
ПВ
21
Маттео Политано
ПВ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хосе Мачин
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
19
Самуэле Виньято
АП
79
Сальваторе Молина
ПВ
26
Патрик Чиурриа
ПВ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
4-3-2-1
1
Мерет
6
Мариу Руй
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
22
Ди Лоренцо
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
7
Кварацхелия
11
Лосано
45
Осимхен
4-3-1-2
20
Ди Грегорио
19
Биринделли
44
Карбони
4
Марлон
13
Раноккия
10
Раноккья
51
Барберис
8
Сенси
77
Д'Алессандро
37
Петанья
10
Капрари
6
Мариу Руй
17
Оливера
17
Оливера
6
Мариу Руй
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
11
Лосано
24
Дзербин
24
Дзербин
11
Лосано
45
Осимхен
96
Унас
96
Унас
45
Осимхен
68
Лоботка
21
Политано
21
Политано
68
Лоботка
13
Раноккия
60
Антов
60
Антов
13
Раноккия
10
Раноккья
10
Валоти
10
Валоти
10
Раноккья
19
Биринделли
28
Колпани
28
Колпани
19
Биринделли
77
Д'Алессандро
79
Молина
79
Молина
77
Д'Алессандро
37
Петанья
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
37
Петанья
Остались в запасе
Наполи
Монца
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Джованни Строппа
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
18
Джакомо Распадори
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
19
Самуэле Виньято
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Джованни Строппа
Статистика матча Наполи - Монца
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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