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    Агент Раноккии ведет переговоры с несколькими клубами Премьер-лиги

    Агент защитника «Интера» Андреа Раноккии находится в Англии, где ведет переговоры сразу с несколькими клубами. Среди них «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Халл Сити», сообщает Evening Standard.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Италии со стороны «Зенита». В текущем сезоне Раноккия провел пять матчей в Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.01.2017 09:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 января 2017, 15:11

      В ТТХ на замену, для ротации, так как центральных у нас постоянно ломают. То Тоби, то Вертонген травмируется. Эрик Дайер конечно отрабатывает, но лучше игрок по позиции. Плюс в еврокубки, хотя Интер с треском вылетел и он был в заявке, зато другие в АПЛ отдохнут. К Биличу если только оттуда ветераны другие сорвутся, практика будет, но рубится за место придётся. В Халл вообще не соваться, он горит желанием поиграть в чемпионшипе что ли. В Зенит только если шпорам не нужен.

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 24 января 2017, 14:22

      выаваы

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс 24 января 2017, 11:51

      Его чуть ли не каждое трансферное окно пытаются трудоустроить(по слухам)в один из клубов РФПЛ,в частности Зенит,особенно когда у руля Спалетти стоял.

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