Агент Раноккии ведет переговоры с несколькими клубами Премьер-лиги

В ТТХ на замену, для ротации, так как центральных у нас постоянно ломают. То Тоби, то Вертонген травмируется. Эрик Дайер конечно отрабатывает, но лучше игрок по позиции. Плюс в еврокубки, хотя Интер с треском вылетел и он был в заявке, зато другие в АПЛ отдохнут. К Биличу если только оттуда ветераны другие сорвутся, практика будет, но рубится за место придётся. В Халл вообще не соваться, он горит желанием поиграть в чемпионшипе что ли. В Зенит только если шпорам не нужен.
Агент защитника «Интера» Андреа Раноккии находится в Англии, где ведет переговоры сразу с несколькими клубами. Среди них «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Халл Сити», сообщает Evening Standard.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Италии со стороны «Зенита». В текущем сезоне Раноккия провел пять матчей в Серии А.