Агент Раноккии ведет переговоры с несколькими клубами Премьер-лиги

Агент защитника «Интера» Андреа Раноккии находится в Англии, где ведет переговоры сразу с несколькими клубами. Среди них «Тоттенхэм», «Вест Хэм» и «Халл Сити», сообщает Evening Standard.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту сборной Италии со стороны «Зенита». В текущем сезоне Раноккия провел пять матчей в Серии А.