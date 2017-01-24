Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Раноккия предпочитает Англию вместо «Зенита»

    Защитник «Интера» Андреа Раноккия в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры рассматривает английскую Премьер-лигу, несмотря на активный интерес со стороны «Зенита».

    Ранее сообщалось, что агент футболиста уже провел предварительные переговоры с представителями «Зенита», который заинтересован в заключении полноценного контракта с игроком сборной Италии, а также готов оформить арендное соглашение с опцией последующего выкупа.

    В текущем сезоне Раноккия провел лишь пять матчей в составе «Интера».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2017 12:09
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +211

      Voltiz 24 января 2017, 22:06

      Подыскивали бы лучше в Латинской Америке ,там неизбалованные игроки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 24 января 2017, 18:42

      Ну и славненько. Какой то он никакой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 24 января 2017, 18:28

      Более того, там написано, что и Бундес лига более приоритетна. Если кому интересно упоминаются такие команды, как Халл Сити, Вест Хэм, Гамбург и Вольфсбург. Ну и как обычно муссируется тема обмена на Кришито.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 января 2017, 15:34

      Сравнению не подлежит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      skorikov.sn 24 января 2017, 13:36

      Ну так а что тут удивительно,тоже мне Америку открыл.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 января 2017, 12:40

      Ну любой бы Англию выбрал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 января 2017, 12:21

      Я не удивлен.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11