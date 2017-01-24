Раноккия предпочитает Англию вместо «Зенита»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия в качестве приоритетного варианта продолжения карьеры рассматривает английскую Премьер-лигу, несмотря на активный интерес со стороны «Зенита».
Ранее сообщалось, что агент футболиста уже провел предварительные переговоры с представителями «Зенита», который заинтересован в заключении полноценного контракта с игроком сборной Италии, а также готов оформить арендное соглашение с опцией последующего выкупа.
В текущем сезоне Раноккия провел лишь пять матчей в составе «Интера».
Источник: La Gazzetta dello Sport