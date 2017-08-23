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    «Бернли» хочет купить Раноккию, которым интересуется «Зенит»

    Английский «Бернли» включился в борьбу за защитника итальянского «Интера» Андреа Раноккию. Британцы уже обозначили свое желание купить футболиста за 6 миллионов евро. Сообщается, что и сам итальянец был бы не прочь вернуться на Туманный Альбион.

    Ранее «Бомбардир» писал, что приобрести защитника может санкт-петербургский «Зенит», готовый выплатить 11 миллионов евро.

    Вторую часть минувшего сезона Раноккия провел на правах аренды в «Халл Сити» и сыграл в АПЛ 14 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    23.08.2017 15:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +870

      lysenkoff 23 августа 2017, 16:38

      Аргентинцы закончились )))

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2017, 16:04

      Гони Зениту отступные и забирай.

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