«Бернли» хочет купить Раноккию, которым интересуется «Зенит»

Английский «Бернли» включился в борьбу за защитника итальянского «Интера» Андреа Раноккию. Британцы уже обозначили свое желание купить футболиста за 6 миллионов евро. Сообщается, что и сам итальянец был бы не прочь вернуться на Туманный Альбион.

Ранее «Бомбардир» писал, что приобрести защитника может санкт-петербургский «Зенит», готовый выплатить 11 миллионов евро.

Вторую часть минувшего сезона Раноккия провел на правах аренды в «Халл Сити» и сыграл в АПЛ 14 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.