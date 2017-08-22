Раноккия за 11 миллионов может перейти из «Интера» в «Зенит»

Защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщается, петербургский клуб уже пытался приобрести 29-летнего итальянца зимой, но переговоры завершились неудачей.

Теперь сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста 11 миллионов евро, а самому игроку предложить контракт с годовым окладом в 2,5 миллиона. Итальянская команда готова продать защитника.

Вторую часть прошлого сезона Раноккия провел в аренде в «Халл Сити», где забил два гола и отдал одну результативную передачу в 14-ти матчах АПЛ.