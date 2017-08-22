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    Раноккия за 11 миллионов может перейти из «Интера» в «Зенит»

    Защитник «Интера» Андреа Раноккия может продолжить карьеру в «Зените». Как сообщается, петербургский клуб уже пытался приобрести 29-летнего итальянца зимой, но переговоры завершились неудачей.

    Теперь сине-бело-голубые готовы заплатить за футболиста 11 миллионов евро, а самому игроку предложить контракт с годовым окладом в 2,5 миллиона. Итальянская команда готова продать защитника.

    Вторую часть прошлого сезона Раноккия провел в аренде в «Халл Сити», где забил два гола и отдал одну результативную передачу в 14-ти матчах АПЛ.

    Источник: ФАН

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    22.08.2017 20:11
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 августа 2017, 22:18

      Дороговато за чампионшипера!

      0
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 22 августа 2017, 22:09

      не болтайте всякую ерунду он отличный защитник для Зенита он топ

      1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 22 августа 2017, 20:44

      На 3 состав пошли)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67292

      portero 22 августа 2017, 20:36

      ну если там дальний родственник Манчини то купят, а так наверное он не тот кто нужен

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 22 августа 2017, 20:34

      Сгодится. Главное не забыть про лимит.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 22 августа 2017, 20:27

      нулевой защитник, когда то был талантлив, а щас годик и будет играть в Серии Б, нужно было раньше уходить, в Зените я надеюсь смотрели игры с ним, не будут его покупать за 11 и тем более платить 2.5, максимум можно рискнуть за 6 купить и 1 платить, а после первого сезона, если будет игрок основы бонусами поднять до 2.5 и Интеру выплатить 5-6 ещё млн

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 августа 2017, 20:23

      Источник: ФАН

      0
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      Рейтинг: +1539

      isa361 22 августа 2017, 20:22

      Отлично. Хороший защитник к тому же итальянец

      0
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      Рейтинг: +81

      Rimidal-v > AGE_13 22 августа 2017, 21:19

      Что, разве Дзюба мало голов наколотил❓

      И с Халком, и без него.

      А сколько пасов отдал, а как в подыгрышах участвовал.

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