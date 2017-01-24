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    Деменко: «Раноккия? Луческу неспроста хочет купить именно итальянца»

    Экс-хавбек «Зенита» Максим Деменко выразил мнение, что петербуржцам необходимо усилить центр обороны еще одним исполнителем. Также он прокомментировал возможное приобретение сине-бело-голубыми защитника «Интера» Андреа Раноккия.

    «Прежде чем делать игроку предложение о переходе, руководство и тренер «Зенита» наверняка наблюдали, присматривались к футболисту. Значит, он их устроил. Питерцам в любом случае необходим еще один центральный защитник. С этой позицией нередко возникали проблемы. Луческу был не очень доволен игрой Ломбертса. Думаю, неспроста он хочет купить именно итальянца, ведь у них прекрасные защитные, оборонительные действия.

    Надеюсь, что, перейдя в команду сине-бело-голубых, Раноккия все-таки окажется в основе. Но, к сожалению, иногда бывает и такое, что человек полностью не соответствует требованиям и оказывается на скамейке запасных», – сказал Деменко.

    Ранее сообщалось, что представители «Зенита» провели встречу с агентом Раноккия.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.01.2017 19:11
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