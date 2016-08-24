Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Спартак» интересуется Раноккия и Мартинсом-Инди

24 августа 2016, 22:45
12

«Спартак» находится в поиске центрального защитника и определился с двумя кандидатами на эту позицию.

Сообщается, что московский клуб проявляет серьезный интерес к Андреа Раноккия из «Интера» и Бруно Мартинсу-Инди из «Порту».

Раноккия в прошлом сезоне провел 24 матча Серии А в составе «Сампдории», за которую выступал на правах аренды. Летом игрок вернулся в «Интер» и провел полную игру в первом туре против «Кьево».

Что касается Мартинса Инди, то на его счету в прошлом сезоне 23 встречи чемпионата Португалии и шесть матчей Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Раноккия в шесть миллионов евро, Мартинса-Инди – в десять миллионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Интер Порту Раноккия Андреа Мартинс-Инди Бруно
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1472068183
ЦЗ НУЖЕН ... ( ХОРОШИЙ ) .
Ответить
Semargl18
1472069724
Все ЦЗ в Спартаке нормальные.. нуу пока в Спартак играть не идут..
Ответить
тётя ASYA
1472072907
кутепов, боккети, таски есть! в запасе макей , и пуцко. граната еще выдернули из спартак2. лучше их наиграть
Ответить
Arn
1472074474
Инди было бы не плохо
Ответить
ivanthebest
1472077235
Ни тот ни другой к сожалению без европы не пойдёт. Итальянец ещё может как-то подумать, но вот Инди точно не пойдёт из более сильной команды, к тому же играющей в ЛЧ.
Ответить
momwig_
1472105960
Нап нужен...
Ответить
Главные новости
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
2
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
01:30
1
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
4
Все новости
Все новости
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Слуцкий возмущен трансферами иностранных игроков ЦСКА: «Я просто не понимаю»
01:40
3
Бубнов спрогнозировал следующего тренера «Локомотива»
00:50
4
ЦСКА посоветовали подписать врага Месси
00:43
3
Эмери ответил на вопрос о «Спартаке» перед матчем за Суперкубок УЕФА
00:34
5
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
00:24
5
Бубнов – о конфликте с Пальцевым: «Очень серьезные люди сказали, что такого больше не будет»
Вчера, 23:56
2
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:08
12
Новая информация о 73-летнем Бердыеве в «Локо»
Вчера, 22:58
1
Карпукас переходит в «Зенит»: подробности
Вчера, 22:44
3
«Зенит» намерен перехватить трансферную цель «Спартака»
Вчера, 22:22
5
Россия может осенью сыграть со второй сборной мира
Вчера, 21:21
7
Смородская спрогнозировала, как «Локомотив» выступит в сезоне РПЛ-2026/27
Вчера, 20:58
«Спартак» может выкупить Дегтева и отдать его в аренду другому клубу РПЛ
Вчера, 20:38
7
«Спартак» готов заплатить 200 миллионов рублей за вратаря из Первой лиги
Вчера, 19:57
18
Ташуев вынес вердикт Батракову
Вчера, 19:42
5
ЦСКА – о словах Генича: «Странное заявление»
Вчера, 19:35
1
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
Вчера, 19:26
2
Слуцкий не захотел возвращаться в ЦСКА
Вчера, 19:14
5
ВидеоГенич прокомментировал голевую ошибку Агкацева
Вчера, 18:50
Реакция Семина на провальные результаты «Локомотива» в новом сезоне
Вчера, 18:42
1
«Спартак» предложил 8 миллионов за игрока «Ахмата»
Вчера, 18:33
14
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
Вчера, 18:18
2
Акинфеев охарактеризовал Кисляка
Вчера, 17:48
3
Заявление о будущем самого дорогого футболиста в истории «Спартака»
Вчера, 17:25
18
«Враг сам себе»: Орлов разнес «Зенит» за поражение от «Родины»
Вчера, 16:59
13
Гендиректор ЦСКА раскрыл функционал Гинера: «Расслабиться не дает»
Вчера, 16:51
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+