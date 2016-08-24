«Спартак» интересуется Раноккия и Мартинсом-Инди

«Спартак» находится в поиске центрального защитника и определился с двумя кандидатами на эту позицию.

Сообщается, что московский клуб проявляет серьезный интерес к Андреа Раноккия из «Интера» и Бруно Мартинсу-Инди из «Порту».

Раноккия в прошлом сезоне провел 24 матча Серии А в составе «Сампдории», за которую выступал на правах аренды. Летом игрок вернулся в «Интер» и провел полную игру в первом туре против «Кьево».

Что касается Мартинса Инди, то на его счету в прошлом сезоне 23 встречи чемпионата Португалии и шесть матчей Лиги чемпионов.

Transfermarkt оценивает стоимость Раноккия в шесть миллионов евро, Мартинса-Инди – в десять миллионов.