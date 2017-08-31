Раноккия останется в «Интере», защитником интересовался «Зенит»

Спортивный директор «Интера» Вальтер Сабатини выступил с заявлением касаемо будущего игроком клуба.

«Андреа Раноккия останется в «Интере». Габигол? Он должен сделать выбор сам. У него есть несколько вариантов», – сказал представитель «нерадзурри».

Напомним, на 29-летнего Раноккию претендовал «Зенит». Сумма трансфера оценивалась в 11 миллионов евро, а годовая зарплата итальянца в российском клубе могла составить 2,5 миллионов евро. Раноккия также отказал петербургскому клубу в январе.

Подопечные Лучано Спаллетти выиграли две стартовые встречи нового розыгрыша Серии А. Команда делит первую строчку в турнирной таблице с «Ювентусом».