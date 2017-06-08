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    «Зенит» не рассматривает вариант с возвращением Аршавина

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что клуб не намерен возвращать полузащитника Андрея Аршавина, который на данный момент выступает за «Кайрат».Также Сарсания опроверг информацию об интересе к защитнику «Интера» Андреа Раноккии.

    – Возвращение Аршавина? Эта информация не соответствует действительности. На данный момент такой вариант не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще.

    – «Зенит» интересуется защитником «Интера» Андреа Раноккией?

    – Нет, это не так.

    В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Аршавин провел 14 матчей, в которых записал на свой счет три гола.

    Источник: ТАСС

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    08.06.2017 12:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +188

      MaxKlim 8 июня 2017, 17:27

      пздц если вернут, и так хренова толпа ненужных футболистов нету,иванович,новосельцев,юсупов,эрнани,молло,кокорин,рязанцев,файзулин!Жесть конечно

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 15:29

      А причем здесь Арш ? Смешно !

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 8 июня 2017, 15:19

      Не думаю,что вернут,ему и в Кайрате комфортно,не напрягаясь играет,тяжело в его годы в вышке играть,но он лучший в 21 веке в России

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      Рейтинг: +673

      life85 8 июня 2017, 15:01

      А вот Денисова похоже вернут .

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      Рейтинг: +1282

      Джой > life85 8 июня 2017, 15:57

      Полезная информация.

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 июня 2017, 14:45

      Не стоит обольщаться. Андрей хорош сейчас исключительно на уровне Чемпионата Казахстана, а в нашем первенстве и уж тем паче где нибудь в Европе... ну вы понимаете. Спасибо ему за прошлые заслуги!

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 8 июня 2017, 13:24

      Удивлюсь, если они начнут Андреем интересоваться) тогда это будет самая АГРЕССИВНАЯ кампания за все времена))

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