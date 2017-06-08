«Зенит» не рассматривает вариант с возвращением Аршавина

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что клуб не намерен возвращать полузащитника Андрея Аршавина, который на данный момент выступает за «Кайрат».Также Сарсания опроверг информацию об интересе к защитнику «Интера» Андреа Раноккии.

– Возвращение Аршавина? Эта информация не соответствует действительности. На данный момент такой вариант не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще.

– «Зенит» интересуется защитником «Интера» Андреа Раноккией?

– Нет, это не так.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Аршавин провел 14 матчей, в которых записал на свой счет три гола.