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«Зенит» не рассматривает вариант с возвращением Аршавина

8 июня 2017, 12:36
7

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания дал понять, что клуб не намерен возвращать полузащитника Андрея Аршавина, который на данный момент выступает за «Кайрат».Также Сарсания опроверг информацию об интересе к защитнику «Интера» Андреа Раноккии.

– Возвращение Аршавина? Эта информация не соответствует действительности. На данный момент такой вариант не рассматривается. Но это не значит, что такого варианта не может быть вообще.

– «Зенит» интересуется защитником «Интера» Андреа Раноккией?

– Нет, это не так.

В нынешнем сезоне чемпионата Казахстана Аршавин провел 14 матчей, в которых записал на свой счет три гола.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Кайрат Интер Аршавин Андрей Раноккия Андреа Сарсания Константин
Комментарии (7)
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Йогурт Мэн
1496917484
Удивлюсь, если они начнут Андреем интересоваться) тогда это будет самая АГРЕССИВНАЯ кампания за все времена))
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oyabun
1496922303
Не стоит обольщаться. Андрей хорош сейчас исключительно на уровне Чемпионата Казахстана, а в нашем первенстве и уж тем паче где нибудь в Европе... ну вы понимаете. Спасибо ему за прошлые заслуги!
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life85
1496923282
А вот Денисова похоже вернут .
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Mahone
1496924395
Не думаю,что вернут,ему и в Кайрате комфортно,не напрягаясь играет,тяжело в его годы в вышке играть,но он лучший в 21 веке в России
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dok66
1496924982
А причем здесь Арш ? Смешно !
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MaxKlim
1496932030
пздц если вернут, и так хренова толпа ненужных футболистов нету,иванович,новосельцев,юсупов,эрнани,молло,кокорин,рязанцев,файзулин!Жесть конечно
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