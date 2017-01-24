Колыванов: «Раноккия – техничный игрок, умеющий и атаковать, и обороняться»

Экс-форвард «Болоньи» Игорь Колыванов высказал свою точку зрения на вероятное приобретение «Зенитом» защитника «Интера» Андреа Раноккии. Ранее появилась информация, что представители петербургского клуба провели встречу с агентом 28-летнего игрока.

«В межсезонье каждая команда хочет усилиться, и «Зенит» в том числе. Тем более питерцы борются за чемпионство – отрыв от «Спартака» всего пять очков. Раноккия, однозначно, качественный футболист. Андреа может помочь в достижении поставленных целей. Он техничный: умеет и атаковать, и обороняться.

В любом случае, в обороне у сине-бело-голубых есть определенные проблемы, поэтому усиление им просто необходимо. Впереди еще полтора месяца, думаю, этого времени достаточно для адаптации.

Конечно, чемпионат России отличается от итальянского, но «Зенит» просто так никого не покупает. Думаю, Луческу его берет не для того, чтобы он сидел на скамейке», – сказал Колыванов.

В нынешнем розыгрыше Серии А Раноккия провел всего пять матчей, заработав две желтые карточки.