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Самир Ханданович
Самир Ханданович
Завершил карьеру
14 июля 1984 (42), Любляна
#1 | Вратарь
192 см | 86 кг
Словения
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Трансферы
Публикации
«Интер» объявил об уходе рекордсмена Серии А
2023.07.13 07:23
«Интер» продлил контракт с 37-летним Хандановичем
2022.07.09 19:25
1
«Интер» близок к продлению контракта с 37-летним Хандановичем
2022.02.14 08:36
1
37-летний Ханданович готов сократить зарплату, чтобы остаться в «Интере»
2022.02.07 10:51
2
Ханданович – о дерби: «Это, скорее, поражение «Интера», а не победа «Милана»
2022.02.06 08:44
3
Фото
CIES не включил Роналду в символическую сборную сезона Серии А. Он лучший бомбардир турнира
2021.05.24 20:29
4
Ханданович заразился коронавирусом
2021.03.18 11:28
Ханданович – второй после Дзанетти легионер, сыгравший 500 матчей в Серии A
2021.02.14 23:34
«Интер» может купить вратаря «Шахтера» Трубина
2020.12.28 10:34
2
Конте: «Меня позвали в «Интер» ради трехлетнего проекта, чтобы я вернул клубу былое величие»
2020.07.14 07:28
«Интер» продлит контракт с 35-летним Хандановичем
2020.05.04 18:47
Облак – лучший голкипер современности по версии FourFourTwo
2020.04.19 23:46
3
Журналист Скира: Ханданович продлит контракт с «Интером» до 2022 года
2020.03.17 08:33
Муриэль в матче с «Интером» впервые в карьере не реализовал пенальти. До этого он бил 13 раз
2020.01.12 14:08
Ханданович в Серии А отбил 30 процентов пенальти
2020.01.12 13:52
3
Ханданович провел 100-й матч «на ноль» за «Интер». Больше, чем любой другой вратарь Серии А с 2012 года
2019.12.22 01:24
Opta не включила Роналду в сборную сезона Серии А
2019.05.27 14:56
12
Роналду – лучший игрок сезона в Серии А
2019.05.19 06:56
1
Ханданович – о поражении от «Айтрахта»: «Интеру» не хватало качества и характера»
2019.03.15 12:12
3
Хавбек «Интера» Брозович «лайкнул» четыре публикации о лишении Икарди капитанской повязки
2019.02.13 16:47
«Интер» лишил Икарди звания капитана. Повязка перешла к Хандановичу
2019.02.13 14:48
5
Индзаги – о победе в кубке: «Без спектакля Хандановича «Лацио» победил бы «Интер» в основное время»
2019.02.01 08:34
Влашич – в команде группового раунда Лиги чемпионов по версии Whoscored
2018.12.14 14:17
7
Спортдиректор «Интера»: «Ханданович и Икарди никуда не уйдут»
2018.06.08 08:07
2
Фото
«Интер» продлил контракт с Хандановичем
2017.12.01 17:17
4
Ханданович не обращает внимания на результаты товарищеских матчей
2017.07.10 08:15
Спаллетти вынуждает Хандановича к уходу из «Интера»
2017.06.25 14:31
7
Второй вратарь «Торино» перешел в «Интер»
2017.05.25 10:43
1
«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести Хандановича в случае ухода Де Хеа
2017.03.30 01:08
5
Ханданович: «Манчестер Сити»? Я не покину «Интер», даже если мы не попадем в Лигу чемпионов»
2017.02.25 18:47
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