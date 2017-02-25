Ханданович: «Манчестер Сити»? Я не покину «Интер», даже если мы не попадем в Лигу чемпионов»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович опроверг информацию, согласно которой он во время летнего трансферного окна может сменить клубную прописку. Ранее сообщалось, что 32-летний словенец входит в планы «Манчестер Сити».

«Сожалею ли я, что однажды стал игроком «Интера»? Никогда! Звонок от такого большого клуба – мечта для любого футболиста. «Интер» по-прежнему входит в ряд самых престижных команд мира. Сейчас мы стоим на пороге чего-то важного. Я хочу остаться в «Интере», даже если мы не попадем в Лигу чемпионов. К тому же нет оснований, что мы не пробьемся туда уже после этого сезона», – сказал Ханданович.

Напомним, Ханданович выступает за «Интер» с 2012 года. Действующее соглашение игрока с командой истекает летом 2019 года. В нынешнем сезоне Ханданович провел за миланский клуб в Серии А 25 матчей, в которых пропустил 20 голов.