Opta не включила Роналду в сборную сезона Серии А

Лично меня удивило отсутствие Квальяреллы, а не Роналду
Международная компания спортивной аналитики Opta в своем итальянском твиттере опубликовала команду Серии А по итогам сезона-2018/19.
В сборную сезона вошли по три игрока «Наполи» и «Аталанты», два футболиста «Ювентуса» и по одному представителю «Интера», «Лацио» и «Ромы».
В команду не был включен нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее португалец был признан Федерацией футбола Италии лучшим футболистом сезона в Серии.
Вратарь: Самир Ханданович («Интер»).
Защитники: Жоау Канселу («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Франческо Ачерби («Лацио»), Александар Коларов («Рома»).
Полузащитники: Алехандро Гомес («Аталанта»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиан Руис («Наполи»).
Нападающие: Йосип Иличич, Дуван Сапата (оба – «Аталанта»), Дрис Мертенс («Наполи»).
В сезоне-2018/19 Роналду провел в чемпионате Италии 31 матч, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.
Роналду – лучший игрок сезона в Серии А