Opta не включила Роналду в сборную сезона Серии А

Международная компания спортивной аналитики Opta в своем итальянском твиттере опубликовала команду Серии А по итогам сезона-2018/19.

В сборную сезона вошли по три игрока «Наполи» и «Аталанты», два футболиста «Ювентуса» и по одному представителю «Интера», «Лацио» и «Ромы».

В команду не был включен нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее португалец был признан Федерацией футбола Италии лучшим футболистом сезона в Серии.

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»).

Защитники: Жоау Канселу («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Франческо Ачерби («Лацио»), Александар Коларов («Рома»).

Полузащитники: Алехандро Гомес («Аталанта»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиан Руис («Наполи»).

Нападающие: Йосип Иличич, Дуван Сапата (оба – «Аталанта»), Дрис Мертенс («Наполи»).

В сезоне-2018/19 Роналду провел в чемпионате Италии 31 матч, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.

Роналду – лучший игрок сезона в Серии А