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    Opta не включила Роналду в сборную сезона Серии А

    Международная компания спортивной аналитики Opta в своем итальянском твиттере опубликовала команду Серии А по итогам сезона-2018/19.

    В сборную сезона вошли по три игрока «Наполи» и «Аталанты», два футболиста «Ювентуса» и по одному представителю «Интера», «Лацио» и «Ромы».

    В команду не был включен нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. Ранее португалец был признан Федерацией футбола Италии лучшим футболистом сезона в Серии.

    Вратарь: Самир Ханданович («Интер»).

    Защитники: Жоау Канселу («Ювентус»), Калиду Кулибали («Наполи»), Франческо Ачерби («Лацио»), Александар Коларов («Рома»).

    Полузащитники: Алехандро Гомес («Аталанта»), Миралем Пьянич («Ювентус»), Фабиан Руис («Наполи»).

    Нападающие: Йосип Иличич, Дуван Сапата (оба – «Аталанта»), Дрис Мертенс («Наполи»).

    В сезоне-2018/19 Роналду провел в чемпионате Италии 31 матч, забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.

    Роналду – лучший игрок сезона в Серии А

    Источник: Opta

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии6
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      Рейтинг: +493

      wobaekat 16 минут назад

      Лично меня удивило отсутствие Квальяреллы, а не Роналду

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +586

      lysenkoff > wobaekat 13 минут назад

      Уж вместо Иличича точно можно было его разместить...

      0
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      Рейтинг: +32

      GSmall 17 минут назад

      Коларов и Иличич лишние ,на мой субъективный взгляд

      0
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      Рейтинг: +161

      regbiN 25 минут назад

      А так было бы интересно посмотреть на матчи сборных 6 европейских лиг

      1
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    • ...
      Рейтинг: +956

      altezzik 48 минут назад

      Несерьезно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +710

      Den Bull 1 час назад

      Кто такая Opta? В топку её!)))

      4
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