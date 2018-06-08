Спортдиректор «Интера»: «Ханданович и Икарди никуда не уйдут»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио опроверг слухи о трансфере голкипера команды Самира Хандановича и нападающего Мауро Икарди. По сообщениям итальянских СМИ, на вратаря претендует «Наполи», а на форварда – в «Ювентус».

«Икарди никуда не уйдет, это абсолютно точно. Ханданович в «Наполи»? Это тоже неправда, у нас не было ни одного предложение по нему. Поэтому точно могу сказать, что никто никуда не уходит, нашим болельщикам не стоит волноваться», – цитирует слова Аузилио Premium Sport.