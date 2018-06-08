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    Спортдиректор «Интера»: «Ханданович и Икарди никуда не уйдут»

    Спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио опроверг слухи о трансфере голкипера команды Самира Хандановича и нападающего Мауро Икарди. По сообщениям итальянских СМИ, на вратаря претендует «Наполи», а на форварда – в «Ювентус».

    «Икарди никуда не уйдет, это абсолютно точно. Ханданович в «Наполи»? Это тоже неправда, у нас не было ни одного предложение по нему. Поэтому точно могу сказать, что никто никуда не уходит, нашим болельщикам не стоит волноваться», – цитирует слова Аузилио Premium Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2018 08:07
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 июня 2018, 19:42

      Уйдут . Все уходят , вечных нету

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 8 июня 2018, 11:58

      Ну и хорошо!

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