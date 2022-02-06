Ханданович – о дерби: «Это, скорее, поражение «Интера», а не победа «Милана»

Вратарь «Интера» Самир Ханданович дал комментарий после матча 24-го тура Серии А против «Милана» (1:2). Его команда вела в счете.
«Это, скорее, поражение «Интера», а не победа «Милана». Матч был в наших руках. У нас все получалось, но затем допустили ошибки, за которые были наказаны.
В последние 15 минут у «Интера» все пошло не по плану, их нужно внимательно разобрать», – считает словенец.
- «Милан» поднялся на 2-е место. От «Интера» он отстает на одно очко.
- «Интер» впервые с 2005 года проиграл 2 подряд домашних дерби Серии А.
- В ближайшем матче «Интер» сыграет с «Ромой» (8 февраля).
Источник: Football Italia