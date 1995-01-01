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    Ханданович – о дерби: «Это, скорее, поражение «Интера», а не победа «Милана»

    Вратарь «Интера» Самир Ханданович дал комментарий после матча 24-го тура Серии А против «Милана» (1:2). Его команда вела в счете.

    «Это, скорее, поражение «Интера», а не победа «Милана». Матч был в наших руках. У нас все получалось, но затем допустили ошибки, за которые были наказаны.

    В последние 15 минут у «Интера» все пошло не по плану, их нужно внимательно разобрать», – считает словенец.

    • «Милан» поднялся на 2-е место. От «Интера» он отстает на одно очко.
    • «Интер» впервые с 2005 года проиграл 2 подряд домашних дерби Серии А.
    • В ближайшем матче «Интер» сыграет с «Ромой» (8 февраля).

    Индзаги – после поражения от «Милана»: «Интер» доминировал по всем статьям. Мы не заслуживали поражения»

    «Милан» впервые за 17 лет победил в 2 подряд гостевых дерби Серии А. В обоих играх забивали только футболисты 35+ лет

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    Источник: Football Italia

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