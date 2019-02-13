Хавбек «Интера» Брозович «лайкнул» четыре публикации о лишении Икарди капитанской повязки

Полузащитник «Интера» Марсело Брозович поставил лайк под новостью в соцсети о смене капитана команды.

Сегодня, 13 февраля, миланцы объявили, что нападающий Мауро Икарди больше не будет носить повязку, а новым капитаном стал голкипер Самир Ханданович.

Как видно из последней активности хорвата в инстаграме, ему понравились четыре отдельные публикации, сообщающие о смене капитана.

Предполагается. что, возможно, Брозович таким образом порадовался за балканца Хандановича, выступающего за черно-синих с 2012 года.