Ханданович – о поражении от «Айтрахта»: «Интеру» не хватало качества и характера»

Голкипер «Интера» Самир Ханданович высказался о вылете команды из Лиги Европы.

Вчера миланцы в ответном матче 1/8 финала дома проиграли «Айнтрахту» (0:1, первая встреча – 0:0).

«Гол в начале матча нарушил многие вещи, которые мы должны были сделать. Нам не хватало качества и характера. Это просто, на самом деле.

«Айнтрахт» оставлял нам пространство для игры, но нам не хватало остроты, как физической, так и остроты мышления. Мы знали, что они играют в открытый футбол, так что наш гол мог все изменить.

Это работа указывает на то, что мы оказались в чрезвычайной ситуации, когда могли рассчитывать на небольшую обойму игроков, и те, кто играл, были не в форме. Они вкладывают усилия, и это замечательно. Но нам нужно было сделать больше», – сказал Ханданович.