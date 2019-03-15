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    Ханданович – о поражении от «Айтрахта»: «Интеру» не хватало качества и характера»

    Голкипер «Интера» Самир Ханданович высказался о вылете команды из Лиги Европы.

    Вчера миланцы в ответном матче 1/8 финала дома проиграли «Айнтрахту» (0:1, первая встреча – 0:0).

    «Гол в начале матча нарушил многие вещи, которые мы должны были сделать. Нам не хватало качества и характера. Это просто, на самом деле.

    «Айнтрахт» оставлял нам пространство для игры, но нам не хватало остроты, как физической, так и остроты мышления. Мы знали, что они играют в открытый футбол, так что наш гол мог все изменить.

    Это работа указывает на то, что мы оказались в чрезвычайной ситуации, когда могли рассчитывать на небольшую обойму игроков, и те, кто играл, были не в форме. Они вкладывают усилия, и это замечательно. Но нам нужно было сделать больше», – сказал Ханданович.

    Источник: Football Italia

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    15.03.2019 12:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1390

      BlackMurder 15 марта, 16:13

      Ахха вас айнтрахт уделал, днари итальянские

      -1
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 15 марта, 15:32

      У вас была уйма времени что бы отыграться и победить.

      1
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      Рейтинг: +59

      igoor52 15 марта, 15:18

      Тебе УРОД НАДО научиться начинать атаку, а не бежать к линии штрафной и стаять там с мячом как истукан минуту и более!!!!

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