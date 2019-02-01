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    Индзаги – о победе в кубке: «Без спектакля Хандановича «Лацио» победил бы «Интер» в основное время»

    Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Интером» в 1/4 финала Кубка Италии.

    «Я просил свою команду проявить характер, и они это сделали. Без этого спектакля от Хандановича мы бы выиграли раньше, но он был великолепен. Пенальти после 120 минут продлил этот матч, но наш выход в полуфинал абсолютно заслуженный.

    В воскресенье у нас был очень тяжелый матч с «Ювентусом». Несмотря на это парни показали прекрасную игру. Мы могли победить даже в основное время, но Ханданович тащил все.

    Не хочу говорить о судействе. Скажу только, что никогда не видел, чтобы судья отменял красную карточку или назначал пенальти после 122 минут игры», – заявил главный тренер «Лацио».

    • Основное время матча закончилось вничью – 0:0.
    • На 108-й минуте Чиро Иммобиле вывел римлян вперед, но на 125-й минуте Мауро Икарди сравнял счет, реализовав пенальти.
    • В серии пенальти победу вырвали «орлы» – 4:3.

    Источник: Football Italia

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    01.02.2019 08:34
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