Индзаги – о победе в кубке: «Без спектакля Хандановича «Лацио» победил бы «Интер» в основное время»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Интером» в 1/4 финала Кубка Италии.

«Я просил свою команду проявить характер, и они это сделали. Без этого спектакля от Хандановича мы бы выиграли раньше, но он был великолепен. Пенальти после 120 минут продлил этот матч, но наш выход в полуфинал абсолютно заслуженный.

В воскресенье у нас был очень тяжелый матч с «Ювентусом». Несмотря на это парни показали прекрасную игру. Мы могли победить даже в основное время, но Ханданович тащил все.

Не хочу говорить о судействе. Скажу только, что никогда не видел, чтобы судья отменял красную карточку или назначал пенальти после 122 минут игры», – заявил главный тренер «Лацио».