Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?

    Конте: «Меня позвали в «Интер» ради трехлетнего проекта, чтобы я вернул клубу былое величие»

    Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о своем будущем после матча 32-го тура чемпионата Италии против «Торино» (3:1).

    «Мы здорово вошли в игру, но тут же случился тот угловой. Я не увидел точно, что там случилось, но соперник забил. Странное ощущение, потому что Ханданович ошибается крайне редко.

    Мы заслужили победу, потому что контролировали игру. Мы не стали нервничать из-за пропущенного гола. Мы здорово сыграли и забили свои голы.

    Мое будущее в клубе? Меня позвали в «Интер» ради трехлетнего проекта, чтобы я вернул клубу былое величие. Это неизбежно, но нужно немного подождать. Я в Милане с большим энтузиазмом и верой. Если все получится, то наверняка мы продлим контракт, а если в клубе недовольны тем, что я делаю, я не буду сомневаться и просто уйду», – заявил Конте.

    • «Интер» после 32-х туров Серии А занимает второе место с 68 очками.
    • Отставание от лидера таблицы «Ювентуса» – восемь баллов.
    • Конте возглавил «Интер» в мае 2019-го.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    77783
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru