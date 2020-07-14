Конте: «Меня позвали в «Интер» ради трехлетнего проекта, чтобы я вернул клубу былое величие»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о своем будущем после матча 32-го тура чемпионата Италии против «Торино» (3:1).

«Мы здорово вошли в игру, но тут же случился тот угловой. Я не увидел точно, что там случилось, но соперник забил. Странное ощущение, потому что Ханданович ошибается крайне редко.

Мы заслужили победу, потому что контролировали игру. Мы не стали нервничать из-за пропущенного гола. Мы здорово сыграли и забили свои голы.

Мое будущее в клубе? Меня позвали в «Интер» ради трехлетнего проекта, чтобы я вернул клубу былое величие. Это неизбежно, но нужно немного подождать. Я в Милане с большим энтузиазмом и верой. Если все получится, то наверняка мы продлим контракт, а если в клубе недовольны тем, что я делаю, я не буду сомневаться и просто уйду», – заявил Конте.