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  • Журналист Скира: Ханданович продлит контракт с «Интером» до 2022 года

Журналист Скира: Ханданович продлит контракт с «Интером» до 2022 года

17 марта 2020, 08:33

Голкипер «Интера» Самир Ханданович подпишет с клубом новый контракт.

По информации источника, договор будет действовать до 2022 года.

35-летний словенец выступает за «Интер» с 2012 года.

  • Всего в составе миланского клуба он принял участие в 324 встречах, пропустив 348 мячей и отыграв в 114 матчах на ноль.
  • Его действующее соглашение с миланским клубом истекало летом 2021 года.
  • В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах и пропустил 31 гол, отыграв на ноль в 8 встречах.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Италия. Серия А Интер Ханданович Самир
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