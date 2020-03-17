Журналист Скира: Ханданович продлит контракт с «Интером» до 2022 года

Голкипер «Интера» Самир Ханданович подпишет с клубом новый контракт.
По информации источника, договор будет действовать до 2022 года.
35-летний словенец выступает за «Интер» с 2012 года.
- Всего в составе миланского клуба он принял участие в 324 встречах, пропустив 348 мячей и отыграв в 114 матчах на ноль.
- Его действующее соглашение с миланским клубом истекало летом 2021 года.
- В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах за «Интер» во всех турнирах и пропустил 31 гол, отыграв на ноль в 8 встречах.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (65,9 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.