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    Ханданович не обращает внимания на результаты товарищеских матчей

    Голкипер «Интера» Самир Ханданович считает, что не стоит серьезно относиться к товарищеским матчам в межсезонье.

    «Да, побеждать, конечно, всегда приятно, но сейчас главной нашей задачей было показать хорошую игру. Всегда сложно после отдыха, нужно определенное время, чтобы втянуться.

    Уже в понедельник к команде должны присоединиться остальные наши футболисты. Тогда и начнется полноценная подготовка. Нам нужно время, а товарищеские игры помогут. Сейчас говорить о результатах рано», – сказал Ханданович.

    «Интер» обыграл в товарищеском матче «Ваттенс».

    Источник: Tuttomercatoweb

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    10.07.2017 08:15
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