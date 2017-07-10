Ханданович не обращает внимания на результаты товарищеских матчей

Голкипер «Интера» Самир Ханданович считает, что не стоит серьезно относиться к товарищеским матчам в межсезонье.

«Да, побеждать, конечно, всегда приятно, но сейчас главной нашей задачей было показать хорошую игру. Всегда сложно после отдыха, нужно определенное время, чтобы втянуться.

Уже в понедельник к команде должны присоединиться остальные наши футболисты. Тогда и начнется полноценная подготовка. Нам нужно время, а товарищеские игры помогут. Сейчас говорить о результатах рано», – сказал Ханданович.

«Интер» обыграл в товарищеском матче «Ваттенс».