Влашич – в команде группового раунда Лиги чемпионов по версии Whoscored

К концу сезона РФПЛ цена на Влашича увеличится так, что армейцам он будет не по карману (кошельку). Хотя его нужно выкупать однозначно.
Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал команду группового раунда Лиги чемпионов. В нее вошел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Сборная групповой стадии ЛЧ по версии Whoscored
Вратарь: Самир Ханданович («Интер»).
Защитники: Нуссаир Мазрауи, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»), Абду Диалло («Боруссия» Д), Матс Хуммельс («Бавария»).
Полузащитники: Давид Сильва («Манчестер Сити»), Никола Влашич (ЦСКА).
Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Эдин Джеко («Рома»), Роберт Левандовски («Бавария»), Неймар («ПСЖ»)