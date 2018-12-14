Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Влашич – в команде группового раунда Лиги чемпионов по версии Whoscored

    Влашич – в команде группового раунда Лиги чемпионов по версии Whoscored

    Аналитический и статистический портал Whoscored опубликовал команду группового раунда Лиги чемпионов. В нее вошел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

    Сборная групповой стадии ЛЧ по версии Whoscored

    Вратарь: Самир Ханданович («Интер»).

    Защитники: Нуссаир Мазрауи, Николас Тальяфико (оба – «Аякс»), Абду Диалло («Боруссия» Д), Матс Хуммельс («Бавария»).

    Полузащитники: Давид Сильва («Манчестер Сити»), Никола Влашич (ЦСКА).

    Нападающие: Лионель Месси («Барселона»), Эдин Джеко («Рома»), Роберт Левандовски («Бавария»), Неймар («ПСЖ»)

    Источник: Whoscored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.12.2018 14:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13760

      Dominator777 15 декабря 2018, 09:46

      К концу сезона РФПЛ цена на Влашича увеличится так, что армейцам он будет не по карману (кошельку). Хотя его нужно выкупать однозначно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +842

      vovan55 15 декабря 2018, 01:32

      да, становится всё дороже...наигрываем для дяди игрока...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      babenko1977 14 декабря 2018, 18:29

      Молодец армеец

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 16:53

      Забытая бразильская система 1-4-2-4.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 15:39

      Никола с каждым матчем всё удаляется от состава ЦСКА.Футбольный цугцванг.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 14 декабря 2018, 14:33

      Супер!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 