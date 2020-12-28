«Интер» может купить вратаря «Шахтера» Трубина

«Интер» занялся поиском нового вратаря на замену 36-летнему Самиру Хандановичу.

По информации Calciomercato, приоритетный вариант для миланского клуба – Хуан Муссо из «Удинезе».

Однако за 26-летнего аргентинца придется заплатить 30 миллионов евро, что может стать проблемой для «Интера» в условиях кризиса.

Поэтому рассматривается еще одна кандидатура – голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин, чья рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что 19-летним украинцем также интересуются «Арсенал» и «Челси».