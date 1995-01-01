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    «Интер» может купить вратаря «Шахтера» Трубина

    «Интер» занялся поиском нового вратаря на замену 36-летнему Самиру Хандановичу.

    По информации Calciomercato, приоритетный вариант для миланского клуба – Хуан Муссо из «Удинезе».

    Однако за 26-летнего аргентинца придется заплатить 30 миллионов евро, что может стать проблемой для «Интера» в условиях кризиса.

    Поэтому рассматривается еще одна кандидатура – голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин, чья рыночная стоимость оценивается в 800 тысяч евро.

    Ранее сообщалось, что 19-летним украинцем также интересуются «Арсенал» и «Челси».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Calciomercato

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    Сегодня, 10:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +9116

      BRO_football 7 минут назад

      Будет на лавке сидеть, как Лунин у Реала.

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