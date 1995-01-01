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    «Интер» близок к продлению контракта с 37-летним Хандановичем

    Вратарь «Интера» Самир Ханданович, вероятно, продлит контракт с клубом.

    Стороны близки к заключению соглашения до лета 2023 года.

    37-летний словенец согласился на сокращение зарплаты, чтобы остаться в команде.

    • В этом сезоне Ханданович пропустил 26 голов в 32 матчах.
    • Его действующий договор истекает 30 июня.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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