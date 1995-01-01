«Интер» близок к продлению контракта с 37-летним Хандановичем

Вратарь «Интера» Самир Ханданович, вероятно, продлит контракт с клубом.
Стороны близки к заключению соглашения до лета 2023 года.
37-летний словенец согласился на сокращение зарплаты, чтобы остаться в команде.
- В этом сезоне Ханданович пропустил 26 голов в 32 матчах.
- Его действующий договор истекает 30 июня.
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