«Интер» близок к продлению контракта с 37-летним Хандановичем

Вратарь «Интера» Самир Ханданович, вероятно, продлит контракт с клубом.

Стороны близки к заключению соглашения до лета 2023 года.

37-летний словенец согласился на сокращение зарплаты, чтобы остаться в команде.

В этом сезоне Ханданович пропустил 26 голов в 32 матчах.

Его действующий договор истекает 30 июня.

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