CIES не включил Роналду в символическую сборную сезона Серии А. Он лучший бомбардир турнира

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала собственную версию символической сборной Серии А по итогам сезона-2020/21.

В нее не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром турнира, – 29 голов в 33 матчах.

Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);

Защитники: Робин Госенс («Аталанта»), Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Ашраф Хакими (все – «Интер»);

Полузащитники: Марсело Брозович («Интер»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди («Сассуоло»);

Нападающий: Ромелу Лукаку («Интер»).