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    CIES не включил Роналду в символическую сборную сезона Серии А. Он лучший бомбардир турнира

    CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала собственную версию символической сборной Серии А по итогам сезона-2020/21.

    В нее не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром турнира, – 29 голов в 33 матчах.

    Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);

    Защитники: Робин Госенс («Аталанта»), Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Ашраф Хакими (все – «Интер»);

    Полузащитники: Марсело Брозович («Интер»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди («Сассуоло»);

    Нападающий: Ромелу Лукаку («Интер»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: CIES

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10381

      Hektor 84 25 минут назад

      Всё логично! А пеналду назабивал лишь середнякам и аутсайдерам.

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