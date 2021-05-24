CIES не включил Роналду в символическую сборную сезона Серии А. Он лучший бомбардир турнира

CIES Football Observatory, занимающаяся исследованиями в области футбола, опубликовала собственную версию символической сборной Серии А по итогам сезона-2020/21.
В нее не попал нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром турнира, – 29 голов в 33 матчах.
Вратарь: Самир Ханданович («Интер»);
Защитники: Робин Госенс («Аталанта»), Алессандро Бастони, Милан Шкриньяр, Ашраф Хакими (все – «Интер»);
Полузащитники: Марсело Брозович («Интер»), Хакан Чалханоглу («Милан»), Родриго де Пауль («Удинезе»), Лоренцо Инсинье («Наполи»), Доменико Берарди («Сассуоло»);
Нападающий: Ромелу Лукаку («Интер»).
Источник: CIES