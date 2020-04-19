Облак – лучший голкипер современности по версии FourFourTwo

Журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших голкиперов мира
Возглавил список вратарь «Атлетико» Ян Облак. Кипер «Ливерпуля» Алиссон Беккер стал вторым, замкнул тройку игрок «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген.
Топ-10 лучших вратарей современности от FourFourTwo.
1. Ян Облак («Атлетико»).
2. Алиссон («Ливерпуль»).
3. Марк-Андре тер Стеген («Барселона»).
4. Тибо Куртуа («Реал»).
5. Кейлор Навас («ПСЖ»).
6. Петер Гулачи («РБ Лейпциг»).
7. Самир Ханданович («Интер»).
8. Мануэль Нойер («Бавария»).
9. Эдерсон («Манчестер Сити»).
10. Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»).
Источник: FourFourTwo