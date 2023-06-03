Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Самир Ханданович
Статистика
Самир Ханданович - статистика
Завершил карьеру
14 июля 1984 (42), Любляна
#1 | Вратарь
192 см | 86 кг
Словения
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Суперкубок Италии 2021
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Чемпионат мира 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
0 : 1
03.06.2023
Интер
1' - 65'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
3 : 2
27.05.2023
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 1
21.05.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
4 : 2
13.05.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
0 : 2
06.05.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 6
03.05.2023
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 1
30.04.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
0 : 3
23.04.2023
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 1
15.04.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
1 : 1
07.04.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 1
01.04.2023
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
0 : 1
19.03.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
2 : 1
10.03.2023
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
2 : 0
05.03.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 0
26.02.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
3 : 1
18.02.2023
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
0 : 0
13.02.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1 : 0
05.02.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Монца
2 : 2
07.01.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1 : 0
04.01.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
2 : 3
13.11.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
6 : 1
09.11.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 0
06.11.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
29.10.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
3 : 4
22.10.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2 : 0
16.10.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
1 : 2
08.10.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1 : 2
01.10.2022
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
3 : 1
18.09.2022
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
10.09.2022
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 2
03.09.2022
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
3 : 1
30.08.2022
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
3 : 1
26.08.2022
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
3 : 0
20.08.2022
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лечче
1 : 2
13.08.2022
Интер
1' - 90'
Главные новости
Мостовой рассказал об изменениях в «Локомотиве», которые произошли после его перехода
09:37
«Челси» объявил об уходе Боули из клуба
09:30
Месси выиграл 49-й трофей в карьере
09:18
1
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
7
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
1
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
9
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
4
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
5
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+