Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Кубок 2021/2022 Италия. Серия А 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Суперкубок Италии 2021 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Лига чемпионов 2020/2021 Италия. Кубок 2019/2020 Италия. Серия А 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Кубок 2016/2017 Италия. Серия А 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Италия. Серия А 2007/2008