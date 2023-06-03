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Самир Ханданович - статистика

Завершил карьеру
14 июля 1984 (42), Любляна
#1 | Вратарь
192 см | 86 кг
Словения
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
0 : 1
03.06.2023
Интер
1' - 65'
Италия. Серия А, 37 тур
Интер
3 : 2
27.05.2023
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 1
21.05.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
4 : 2
13.05.2023
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
0 : 2
06.05.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
0 : 6
03.05.2023
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
3 : 1
30.04.2023
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Эмполи
0 : 3
23.04.2023
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
0 : 1
15.04.2023
Монца
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Салернитана
1 : 1
07.04.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
0 : 1
01.04.2023
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
0 : 1
19.03.2023
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
2 : 1
10.03.2023
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Интер
2 : 0
05.03.2023
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья
1 : 0
26.02.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Интер
3 : 1
18.02.2023
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
0 : 0
13.02.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Интер
1 : 0
05.02.2023
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Монца
2 : 2
07.01.2023
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
1 : 0
04.01.2023
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
2 : 3
13.11.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
6 : 1
09.11.2022
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Ювентус
2 : 0
06.11.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3 : 0
29.10.2022
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
3 : 4
22.10.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2 : 0
16.10.2022
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
1 : 2
08.10.2022
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
1 : 2
01.10.2022
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
3 : 1
18.09.2022
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
1 : 0
10.09.2022
Торино
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
3 : 2
03.09.2022
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
3 : 1
30.08.2022
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
3 : 1
26.08.2022
Интер
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
3 : 0
20.08.2022
Специя
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лечче
1 : 2
13.08.2022
Интер
1' - 90'
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