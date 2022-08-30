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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Кремонезе
Интер - Кремонезе: обзор матча 30 августа 2022
Интер
30.08.2022, вторник, 21:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 1
Завершен
Кремонезе
12'
Х. Корреа
38'
Н. Барелла
76'
Л. Мартинес
90'
Д. Окереке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Кремонезе
90'
ГОЛ! 3:1!
Д. Окереке
Пас отдал
Г. Эскаланте
81'
Замена
М. Кастаньетти
️️️️
Э. Айву
79'
Желтая карточка
Й. Васкес
Замена
Р. Госенс
️️️️
М. Дармиан
79'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
79'
ГОЛ! 3:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Н. Барелла
76'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Ф. Димарко
72'
Замена
К. Асллани
️️️️
М. Брозович
72'
67'
Замена
Й. Васкес
️️️️
Л. Лочошвили
67'
Замена
Э. Валери
️️️️
Д. Куальята
67'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
С. Дессер
66'
Желтая карточка
Э. Айву
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
55'
50'
Желтая карточка
С. Дессер
46'
Замена
Л. Дзанимачча
️️️️
С. Аскасибар
ГОЛ! 2:0!
Н. Барелла
Пас отдал
Х. Чалханоглу
38'
ГОЛ! 1:0!
Х. Корреа
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Кремонезе
13
Ионуц Раду
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
18
Чарльз Пикель
ОП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
29
Давид Окереке
ЦФ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Кремонезе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
14
Эмануэле Валери
ЛЗ
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
22
Йохан Васкес
ЦЗ
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
4
Микеле Кастаньетти
ОП
62
Томмазо Миланезе
ЦП
98
Лука Дзанимачча
ПВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
32
Димарко
37
Шкриньяр
6
де Врей
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
32
Корреа
10
Джеко
3-3-2-2
13
Раду
24
Лочошвили
4
Айву
15
Бьянкетти
18
Гильоне
18
Пикель
12
Куальята
8
Эскаланте
25
Аскасибар
9
Дессер
29
Окереке
36
Дармиан
8
Госенс
8
Госенс
36
Дармиан
32
Димарко
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
32
Димарко
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
77
Брозович
8
Асллани
8
Асллани
77
Брозович
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
12
Куальята
14
Валери
14
Валери
12
Куальята
24
Лочошвили
22
Васкес
22
Васкес
24
Лочошвили
4
Айву
4
Кастаньетти
4
Кастаньетти
4
Айву
25
Аскасибар
98
Дзанимачча
98
Дзанимачча
25
Аскасибар
9
Дессер
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
9
Дессер
Остались в запасе
Интер
Кремонезе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
21
Джанлука Саро
ВР
17
Леонардо Серникола
ЛЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
62
Томмазо Миланезе
ЦП
92
Кристиан Буонаюто
ЛВ
74
Франк Тсаджут
ЦФ
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Интер - Кремонезе
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Кремонезе
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Кремонезе
0 : 1
25.11.2026
Авеллино
Италия. Серия В, 12 тур
Зюйдтироль
1 : 0
21.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 11 тур
Виченца
1 : 4
08.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 10 тур
Кремонезе
2 : 0
31.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 9 тур
Мантова
0 : 2
27.10.2026
Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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