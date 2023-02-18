Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Удинезе
Интер - Удинезе: обзор матча 18 февраля 2023
Интер
18.02.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 1
Завершен
Удинезе
20'
Р. Лукаку (П)
73'
Г. Мхитарян
89'
Л. Мартинес
43'
З. Ловрич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Удинезе
ГОЛ! 3:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Д'Амброзио
89'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Г. Мхитарян
84'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
79'
76'
Замена
Ф. Эбоселе
️️️️
Бету
75'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Р. Перейра
75'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
ГОЛ! 2:1!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Ф. Димарко
73'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
М. Брозович
66'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Р. Лукаку
66'
61'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Ф. Товен
47'
Желтая карточка
Я. Бийол
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Дармиан
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
З. Ловрич
Пас отдал
Р. Перейра
Желтая карточка
М. Дармиан
39'
Желтая карточка
Р. Лукаку
22'
22'
Желтая карточка
А. Масина
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Лукаку
20'
17'
Замена
А. Масина
️️️️
Э. Эбосс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
15
Уолес
ОП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Флориан Товен
ПВ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Интер
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
25
Адам Масина
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
77
Брозович
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
9
Лукаку
10
Джеко
3-3-1-2-1
16
Сильвестри
77
Эбосс
50
Бекао
15
Бийол
3
Эхизибуе
15
Уолес
13
Удогие
4
Ловрич
10
Товен
37
Перейра
23
Бету
77
Брозович
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
77
Брозович
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
22
Мхитарян
21
Гальярдини
21
Гальярдини
22
Мхитарян
9
Лукаку
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Лукаку
77
Эбосс
25
Масина
25
Масина
77
Эбосс
23
Бету
2
Эбоселе
2
Эбоселе
23
Бету
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
37
Перейра
10
Самарджич
10
Самарджич
37
Перейра
10
Товен
90
Саксесс
90
Саксесс
10
Товен
Остались в запасе
Интер
Удинезе
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
25
Леонарду Бута
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
20
Симоне Пафунди
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Андреа Соттиль
Статистика матча Интер - Удинезе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Интер
Удинезе
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Болонья» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+