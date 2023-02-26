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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 26 февраля 2023
Болонья
26.02.2023, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 24 тур
1 : 0
Завершен
Интер
76'
Р. Орсолини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Болонья - Интер
Замена
Г. Медель
️️️️
Й. Схаутен
88'
Замена
М. Эбишер
️️️️
Р. Орсолини
87'
Замена
А. Раймондо
️️️️
М. Барроу
87'
Желтая карточка
Н. Домингес
85'
Замена
Н. Моро
️️️️
Л. Фергюсон
83'
Замена
Г. Кирьякопулос
️️️️
Р. Сориано
83'
83'
Замена
В. Карбони
️️️️
М. Брозович
ГОЛ! 1:0!
Р. Орсолини
Пас отдал
Й. Схаутен
76'
68'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Д. Дюмфрис
64'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Г. Мхитарян
64'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Лукаку
63'
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
46'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
С. де Врей
45'
+1
Желтая карточка
С. де Врей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
99
Муса Барроу
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
77
Георгиос Кирьякопулос
ЛЗ
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
6
Никола Моро
ЦП
8
Никлас Пюухтия
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
9
Антонио Раймондо
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
4-3-1-2
1
Скорупски
20
Камбьясо
26
Лукуми
4
Соса
4
Пош
22
Схаутен
8
Домингес
19
Фергюсон
21
Сориано
7
Орсолини
99
Барроу
4-1-3-2
24
Онана
36
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
8
Госенс
77
Брозович
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
9
Лукаку
10
Мартинес
21
Сориано
77
Кирьякопулос
77
Кирьякопулос
21
Сориано
22
Схаутен
17
Медель
17
Медель
22
Схаутен
19
Фергюсон
6
Моро
6
Моро
19
Фергюсон
7
Орсолини
20
Эбишер
20
Эбишер
7
Орсолини
99
Барроу
9
Раймондо
9
Раймондо
99
Барроу
6
де Врей
15
Ачерби
15
Ачерби
6
де Врей
24
Дюмфрис
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
23
Барелла
23
Барелла
22
Мхитарян
77
Брозович
21
Карбони
21
Карбони
77
Брозович
9
Лукаку
10
Джеко
10
Джеко
9
Лукаку
Остались в запасе
Болонья
Интер
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
1
Федерико Равалья
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Никлас Пюухтия
ЦП
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Тиаго Мотта
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Болонья - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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