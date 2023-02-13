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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Интер
Сампдория - Интер: обзор матча 13 февраля 2023
Сампдория
13.02.2023, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 0
Завершен
Интер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сампдория - Интер
90'
Замена
В. Карбони
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
А. Дзаноли
85'
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
С. Ламмерс
85'
Желтая карточка
С. Ламмерс
84'
Желтая карточка
Б. Амионе
78'
Замена
Н. Мурру
️️️️
М. Габбиадини
72'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
Ф. Джуричич
72'
66'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Лукаку
66'
Замена
М. Брозович
️️️️
Н. Барелла
66'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
64'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Замена
А. Сабири
️️️️
М. Кюизанс
59'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
51'
46'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
Р. Госенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Сампдория
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
21
Жерар Йепес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
9
Михайло Иванович
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Аудеро
24
Мурильо
17
Нуйтинк
2
Амионе
3
Ауджелло
59
Дзаноли
27
Кюизанс
4
Уинкс
31
Джуричич
29
Ламмерс
11
Габбиадини
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
6
де Врей
15
Ачерби
36
Дармиан
8
Госенс
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
11
Габбиадини
29
Мурру
29
Мурру
11
Габбиадини
59
Дзаноли
20
Паолетти
20
Паолетти
59
Дзаноли
31
Джуричич
8
Ринкон
8
Ринкон
31
Джуричич
27
Кюизанс
10
Сабири
10
Сабири
27
Кюизанс
29
Ламмерс
27
Квальярелла
27
Квальярелла
29
Ламмерс
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
8
Госенс
32
Димарко
32
Димарко
8
Госенс
23
Барелла
77
Брозович
77
Брозович
23
Барелла
22
Мхитарян
21
Карбони
21
Карбони
22
Мхитарян
9
Лукаку
10
Джеко
10
Джеко
9
Лукаку
Остались в запасе
Сампдория
Интер
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
9
Михайло Иванович
ЦФ
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
30
Никола Равалья
ВР
16
Мартин Турк
ВР
21
Жерар Йепес
ОП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
77
Лоренцо Малагрида
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
9
Михайло Иванович
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Сампдория - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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Где смотреть матч:
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