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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Интер
Удинезе - Интер: обзор матча 18 сентября 2022
Удинезе
18.09.2022, воскресенье, 13:30
Италия. Серия А, 7 тур
3 : 1
Завершен
Интер
22'
М. Шкриньяр (АГ)
84'
Я. Бийол
90+3'
Т. Арслан
5'
Н. Барелла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Удинезе - Интер
ГОЛ! 3:1!
Т. Арслан
Пас отдал
Ж. Деулофеу
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Я. Бийол
Пас отдал
Ж. Деулофеу
84'
Замена
Т. Арслан
️️️️
З. Ловрич
80'
Замена
Э. Эбосс
️️️️
И. Удогие
80'
79'
Замена
С. де Врей
️️️️
Ф. Ачерби
Замена
К. Эхизибуе
️️️️
Р. Перейра
69'
Замена
И. Саксесс
️️️️
Бету
69'
67'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Дармиан
67'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Ж. Макенго
61'
57'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Р. Бекао
56'
Желтая карточка
И. Удогие
51'
45'
+1
Желтая карточка
М. Дармиан
Желтая карточка
Р. Перейра
39'
31'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Г. Мхитарян
31'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
А. Бастони
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Шкриньяр
22'
21'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
13'
Желтая карточка
А. Бастони
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Барелла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
15
Уолес
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
23
Бету
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
10
Лазар Самарджич
АП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-2-1-2
16
Сильвестри
13
Удогие
50
Бекао
15
Бийол
18
Перес
15
Уолес
17
Макенго
4
Ловрич
37
Перейра
10
Деулофеу
23
Бету
4-1-3-2
1
Ханданович
36
Дармиан
15
Ачерби
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
24
Дюмфрис
23
Барелла
22
Мхитарян
10
Мартинес
10
Джеко
13
Удогие
77
Эбосс
77
Эбосс
13
Удогие
37
Перейра
3
Эхизибуе
3
Эхизибуе
37
Перейра
4
Ловрич
30
Арслан
30
Арслан
4
Ловрич
17
Макенго
10
Самарджич
10
Самарджич
17
Макенго
23
Бету
90
Саксесс
90
Саксесс
23
Бету
95
Бастони
32
Димарко
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
6
де Врей
6
де Врей
15
Ачерби
36
Дармиан
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
36
Дармиан
22
Мхитарян
21
Гальярдини
21
Гальярдини
22
Мхитарян
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
Остались в запасе
Удинезе
Интер
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Главный тренер
Андреа Соттиль
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
99
Эдоардо Пьяна
ВР
14
Джеймс Абанква
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ПЗ
18
Мато Яяло
ЦП
20
Симоне Пафунди
АП
90
Илия Несторовски
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
ЦП
Главный тренер
Андреа Соттиль
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Удинезе - Интер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 13 тур
Удинезе
- : -
29.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
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