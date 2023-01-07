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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Монца - Интер
Монца - Интер: обзор матча 07 января 2023
Монца
07.01.2023, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 17 тур
2 : 2
Завершен
Интер
11'
П. Чиурриа
90+3'
Л. Калдирола
10'
М. Дармиан
22'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монца - Интер
ГОЛ! 2:2!
Л. Калдирола
Пас отдал
П. Чиурриа
90'
+3
Замена
Д. Капрари
️️️️
А. Иццо
88'
87'
Желтая карточка
М. Шкриньяр
80'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
80'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
77'
Желтая карточка
Р. Гальярдини
Замена
А. Колпани
️️️️
С. Биринделли
73'
71'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Замена
Ф. Раноккья
️️️️
Х. Мачин
66'
Замена
К. Гюткьяер
️️️️
А. Петанья
66'
63'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
55'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
55'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
Замена
Л. Калдирола
️️️️
Марлон
46'
22'
ГОЛ! 1:2!
Л. Мартинес
ГОЛ! 1:1!
П. Чиурриа
Пас отдал
М. Пессина
11'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Дармиан
Пас отдал
А. Бастони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
4
Марлон
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Монца
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Филиппо Раноккья
ЦП
28
Андреа Колпани
ЦП
21
Леонардо Коломбо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-2-1-2-2
20
Ди Грегорио
4
Марлон
4
Мари
4
Иццо
30
Аугусто
19
Биринделли
16
Мачин
32
Пессина
26
Чиурриа
37
Петанья
46
Мота
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
32
Димарко
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
10
Джеко
4
Марлон
5
Калдирола
5
Калдирола
4
Марлон
16
Мачин
10
Раноккья
10
Раноккья
16
Мачин
19
Биринделли
28
Колпани
28
Колпани
19
Биринделли
4
Иццо
10
Капрари
10
Капрари
4
Иццо
37
Петанья
9
Гюткьяер
9
Гюткьяер
37
Петанья
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
Остались в запасе
Монца
Интер
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
21
Леонардо Коломбо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Алессандро Соррентино
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
21
Леонардо Коломбо
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Монца - Интер
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
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