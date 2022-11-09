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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Болонья
Интер - Болонья: обзор матча 09 ноября 2022
Интер
09.11.2022, среда, 22:45
Италия. Серия А, 14 тур
6 : 1
Завершен
Болонья
26'
Э. Джеко
36'
Ф. Димарко
42'
Л. Мартинес
48'
Ф. Димарко
59'
Х. Чалханоглу (П)
76'
Р. Госенс
22'
Х. Ликояннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Болонья
ГОЛ! 6:1!
Р. Госенс
Пас отдал
Э. Джеко
76'
Замена
К. Асллани
️️️️
Х. Чалханоглу
74'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Н. Барелла
74'
74'
Замена
Э. Вигнато
️️️️
М. Барроу
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
62'
Замена
М. Брозович
️️️️
Л. Мартинес
62'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
61'
61'
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Арнаутович
61'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Л. Фергюсон
59'
Желтая карточка
Х. Соса
ГОЛ с пенальти! 5:1!
Х. Чалханоглу
59'
54'
Желтая карточка
Р. Орсолини
ГОЛ! 4:1!
Ф. Димарко
Пас отдал
Н. Барелла
48'
46'
Замена
Х. Соса
️️️️
Д. Лукуми
46'
Замена
Н. Моро
️️️️
Г. Медель
ГОЛ! 3:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Чалханоглу
42'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Димарко
36'
Желтая карточка
Л. Мартинес
35'
35'
Желтая карточка
Г. Медель
33'
Желтая карточка
Д. Лукуми
32'
Желтая карточка
М. Арнаутович
ГОЛ! 1:1!
Э. Джеко
26'
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Ликояннис
Пас отдал
Р. Орсолини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
22
Йерди Схаутен
ЦП
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Болонья
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
4
Хоакин Соса
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
6
Никола Моро
ЦП
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Роберто Сориано
АП
25
Эмануэл Вигнато
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
4-4-2
24
Онана
32
Димарко
95
Бастони
15
Ачерби
37
Шкриньяр
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Джеко
10
Мартинес
4-1-2-3
1
Скорупски
5
Сумаоро
26
Лукуми
4
Пош
22
Ликояннис
17
Медель
19
Фергюсон
22
Схаутен
99
Барроу
7
Арнаутович
7
Орсолини
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
8
Асллани
8
Асллани
20
Чалханоглу
10
Мартинес
77
Брозович
77
Брозович
10
Мартинес
23
Барелла
21
Гальярдини
21
Гальярдини
23
Барелла
26
Лукуми
4
Соса
4
Соса
26
Лукуми
17
Медель
6
Моро
6
Моро
17
Медель
19
Фергюсон
21
Сориано
21
Сориано
19
Фергюсон
99
Барроу
25
Вигнато
25
Вигнато
99
Барроу
7
Арнаутович
11
Зиркзее
11
Зиркзее
7
Арнаутович
Остались в запасе
Интер
Болонья
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Остались в запасе
22
Франческо Барди
ВР
23
Никола Багнолини
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Николас Домингес
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Интер - Болонья
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Болонья
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
1 : 1
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
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