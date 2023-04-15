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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Монца
Интер - Монца: обзор матча 15 апреля 2023
Интер
15.04.2023, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 1
Завершен
Монца
78'
Л. Калдирола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Монца
85'
Замена
М. Валоти
️️️️
Д. Мота
85'
Замена
Марлон
️️️️
А. Иццо
Замена
Э. Джеко
️️️️
М. Дармиан
81'
Желтая карточка
М. Брозович
80'
78'
ГОЛ! 0:1!
Л. Калдирола
Пас отдал
П. Чиурриа
Замена
М. Брозович
️️️️
К. Асллани
71'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Г. Мхитарян
71'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Х. Корреа
71'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
66'
62'
Желтая карточка
Д. Капрари
59'
Замена
Х. Мачин
️️️️
Н. Ровелла
59'
Замена
С. Биринделли
️️️️
А. Колпани
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
С. де Врей
51'
44'
Желтая карточка
А. Иццо
29'
Замена
Д. Капрари
️️️️
С. Сенси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Монца
20
Микеле Ди Грегорио
ВР
30
Карлос Аугусто
ЛЗ
5
Лука Калдирола
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
6
Николо Ровелла
ОП
28
Андреа Колпани
ЦП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Маттео Пессина
АП
26
Патрик Чиурриа
ПВ
46
Дани Мота
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Монца
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
4
Марлон
ЦЗ
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
19
Самуэле Биринделли
ПЗ
16
Хосе Мачин
ЦП
51
Андреа Барберис
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
8
Госенс
95
Бастони
6
де Врей
36
Дармиан
8
Асллани
22
Мхитарян
23
Барелла
24
Дюмфрис
32
Корреа
9
Лукаку
4-1-2-2-1
20
Ди Грегорио
5
Калдирола
4
Мари
4
Иццо
30
Аугусто
6
Ровелла
28
Колпани
8
Сенси
26
Чиурриа
32
Пессина
46
Мота
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
6
де Врей
15
Ачерби
15
Ачерби
6
де Врей
8
Асллани
77
Брозович
77
Брозович
8
Асллани
32
Корреа
10
Мартинес
10
Мартинес
32
Корреа
36
Дармиан
10
Джеко
10
Джеко
36
Дармиан
4
Иццо
4
Марлон
4
Марлон
4
Иццо
28
Колпани
19
Биринделли
19
Биринделли
28
Колпани
6
Ровелла
16
Мачин
16
Мачин
6
Ровелла
46
Мота
10
Валоти
10
Валоти
46
Мота
8
Сенси
10
Капрари
10
Капрари
8
Сенси
Остались в запасе
Интер
Монца
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
28
Алессио Краньо
ВР
22
Алессандро Соррентино
ВР
60
Валентин Антов
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
51
Андреа Барберис
ЦП
19
Самуэле Виньято
АП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
29
Франко Карбони
ЦФ
9
Кристиан Гюткьяер
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Интер - Монца
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Монца
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
3 : 0
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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