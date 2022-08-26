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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Интер
Лацио - Интер: обзор матча 26 августа 2022
Лацио
26.08.2022, пятница, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 1
Завершен
Интер
40'
Ф. Андерсон
75'
Л. Альберто
86'
Педро
51'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лацио - Интер
ГОЛ! 3:1!
Педро
Пас отдал
Ч. Иммобиле
86'
84'
Желтая карточка
М. Брозович
Замена
М. Антонио
️️️️
Д. Катальди
84'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Ф. Андерсон
84'
77'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Р. Гальярдини
77'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Н. Барелла
ГОЛ! 2:1!
Л. Альберто
Пас отдал
Педро
75'
Замена
Э. Хюсай
️️️️
М. Лаццари
71'
69'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
69'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Д. Дюмфрис
69'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Лукаку
Желтая карточка
А. Марушич
64'
Замена
Педро
️️️️
М. Дзакканьи
57'
Замена
Л. Альберто
️️️️
М. Весино
57'
Желтая карточка
М. Дзакканьи
56'
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Дюмфрис
ГОЛ! 1:0!
Ф. Андерсон
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
49
Иван Проведель
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лацио
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
8
Маркос Антонио
ЦП
19
Тома Башич
ЦП
18
Луис Альберто
АП
15
Лука Ромеро
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
9
Педро
ПВ
Интер
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-3-2-1
49
Проведель
29
Лаццари
26
Романьоли
4
Патрик
77
Марушич
22
Милинкович-Савич
32
Катальди
15
Весино
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Иммобиле
4-1-3-2
1
Ханданович
95
Бастони
6
де Врей
37
Шкриньяр
32
Димарко
77
Брозович
24
Дюмфрис
21
Гальярдини
23
Барелла
10
Мартинес
9
Лукаку
29
Лаццари
4
Хюсай
4
Хюсай
29
Лаццари
32
Катальди
8
Антонио
8
Антонио
32
Катальди
15
Весино
18
Альберто
18
Альберто
15
Весино
7
Андерсон
22
Кансельери
22
Кансельери
7
Андерсон
10
Дзакканьи
9
Педро
9
Педро
10
Дзакканьи
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
24
Дюмфрис
36
Дармиан
36
Дармиан
24
Дюмфрис
9
Лукаку
10
Джеко
10
Джеко
9
Лукаку
23
Барелла
32
Корреа
32
Корреа
23
Барелла
Остались в запасе
Лацио
Интер
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Главный тренер
Маурицио Сарри
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
31
Марюс Адамонис
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
34
Марио Хила
ЦЗ
19
Тома Башич
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
6
Люсьен Агум
ОП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лацио - Интер
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
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