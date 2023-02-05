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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 05 февраля 2023
Интер
05.02.2023, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 0
Завершен
Милан
34'
Л. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Милан
Замена
К. Асллани
️️️️
Н. Барелла
90'
+4
88'
Желтая карточка
А. Ребич
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
88'
86'
Замена
А. Ребич
️️️️
С. Кьер
84'
Желтая карточка
О. Жиру
Замена
М. Брозович
️️️️
Г. Мхитарян
71'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Э. Джеко
71'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
71'
71'
Замена
М. Тиав
️️️️
М. Габбиа
Желтая карточка
Ф. Ачерби
68'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
67'
62'
Желтая карточка
Р. Леау
55'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Д. Калабрия
55'
Замена
Р. Леау
️️️️
Д. Ориги
49'
Желтая карточка
М. Габбиа
46'
Замена
Б. Диас
️️️️
Ж. Мессьяс
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Х. Чалханоглу
34'
32'
Желтая карточка
П. Калюлю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
21
Браим Диас
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Мартинес
10
Джеко
3-3-1-1-2
16
Тэтэрушану
46
Габбиа
15
Калюлю
24
Кьер
2
Калабрия
16
Тонали
19
Эрнандес
33
Крунич
10
Мессьяс
27
Ориги
9
Жиру
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
22
Мхитарян
77
Брозович
77
Брозович
22
Мхитарян
23
Барелла
8
Асллани
8
Асллани
23
Барелла
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
10
Джеко
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Джеко
24
Кьер
9
Ребич
9
Ребич
24
Кьер
27
Ориги
27
Леау
27
Леау
27
Ориги
46
Габбиа
12
Тиав
12
Тиав
46
Габбиа
10
Мессьяс
21
Диас
21
Диас
10
Мессьяс
2
Калабрия
56
Салемакерс
56
Салемакерс
2
Калабрия
Остались в запасе
Интер
Милан
24
Дензел Дюмфрис
ПП
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
24
Дензел Дюмфрис
ПП
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
32
Девис Васкес
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
29
Ясин Адли
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Интер - Милан
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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