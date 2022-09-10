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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Торино
Интер - Торино: обзор матча 10 сентября 2022
Интер
10.09.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 6 тур
1 : 0
Завершен
Торино
89'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Торино
90'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
А. Санабрия
90'
Замена
У. Синго
️️️️
В. Лазаро
ГОЛ! 1:0!
М. Брозович
Пас отдал
Н. Барелла
89'
Замена
Р. Госенс
️️️️
М. Дармиан
85'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
Х. Чалханоглу
77'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Ф. Димарко
77'
76'
Замена
Д. Зима
️️️️
Р. Родригес
69'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Сек
69'
Замена
Э. Ильхан
️️️️
К. Линетти
68'
Желтая карточка
С. Лукич
Замена
А. Бастони
️️️️
Д. Дюмфрис
68'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
68'
Желтая карточка
М. Брозович
55'
51'
Желтая карточка
А. Санабрия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
45
Никола Влашич
АП
19
Демба Сек
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
ЦП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Мишель Адопо
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
32
Димарко
6
де Врей
37
Шкриньяр
36
Дармиан
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Джеко
10
Мартинес
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
19
Лазаро
4
Буонджорно
26
Джиджи
23
Войвода
15
Родригес
23
Лукич
17
Линетти
19
Сек
45
Влашич
19
Санабрия
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
36
Дармиан
8
Госенс
8
Госенс
36
Дармиан
24
Дюмфрис
95
Бастони
95
Бастони
24
Дюмфрис
32
Димарко
16
Белланова
16
Белланова
32
Димарко
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
15
Родригес
4
Зима
4
Зима
15
Родригес
19
Лазаро
90
Синго
90
Синго
19
Лазаро
17
Линетти
6
Ильхан
6
Ильхан
17
Линетти
19
Сек
28
Радоньич
28
Радоньич
19
Сек
19
Санабрия
9
Пеллегри
9
Пеллегри
19
Санабрия
Остались в запасе
Интер
Торино
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
14
Янн Карамо
ЛВ
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
ЦП
Остались в запасе
14
Янн Карамо
ЛВ
2
Брайан Байейе
ПЗ
1
Лука Джемелло
ВР
73
Маттео Фиоренца
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Мишель Адопо
ЦП
28
Мэттью Гарбетт
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Интер - Торино
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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