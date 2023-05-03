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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Интер
Верона - Интер: обзор матча 03 мая 2023
Верона
03.05.2023, среда, 22:00
Италия. Серия А, 33 тур
0 : 6
Завершен
Интер
31'
А. Гайч (АГ)
36'
Х. Чалханоглу
37'
Э. Джеко
55'
Л. Мартинес
61'
Э. Джеко
90+2'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Интер
90'
+2
ГОЛ! 0:6!
Л. Мартинес
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Ф. Чеккерини
82'
78'
Замена
К. Асллани
️️️️
М. Брозович
Замена
М. Джурич
️️️️
А. Гайч
70'
65'
Замена
М. Дзанотти
️️️️
Д. Дюмфрис
65'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
Д. Коппола
️️️️
И. Хин
62'
61'
ГОЛ! 0:5!
Э. Джеко
Пас отдал
Ф. Ачерби
57'
Замена
М. Дармиан
️️️️
Ф. Димарко
57'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Д'Амброзио
55'
ГОЛ! 0:4!
Л. Мартинес
Пас отдал
М. Брозович
Замена
Д. Доиг
️️️️
Д. Лазович
46'
Замена
О. Дуда
️️️️
С. Верди
46'
37'
ГОЛ! 0:3!
Э. Джеко
Пас отдал
Л. Мартинес
36'
ГОЛ! 0:2!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
М. Брозович
31'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Гайч
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
28
Оливер Абильдгор
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
90
Симоне Верди
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
20
Сулемана
ОП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
24
Джейден Браф
ЦФ
Интер
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
3-4-1-1-1
96
Монтипо
11
Чеккерини
96
Маньяни
4
Хин
19
Фараони
28
Абильдгор
61
Тамез
23
Депаоли
88
Лазович
90
Верди
19
Гайч
4-1-3-2
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
6
де Врей
15
Ачерби
32
Димарко
77
Брозович
24
Дюмфрис
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
10
Мартинес
10
Джеко
88
Лазович
3
Доиг
3
Доиг
88
Лазович
11
Чеккерини
32
Кабаль
32
Кабаль
11
Чеккерини
4
Хин
42
Коппола
42
Коппола
4
Хин
90
Верди
8
Дуда
8
Дуда
90
Верди
19
Гайч
11
Джурич
11
Джурич
19
Гайч
24
Дюмфрис
46
Дзанотти
46
Дзанотти
24
Дюмфрис
33
Д'Амброзио
16
Белланова
16
Белланова
33
Д'Амброзио
32
Димарко
36
Дармиан
36
Дармиан
32
Димарко
77
Брозович
8
Асллани
8
Асллани
77
Брозович
22
Мхитарян
21
Гальярдини
21
Гальярдини
22
Мхитарян
Остались в запасе
Верона
Интер
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
20
Сулемана
ОП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
20
Сулемана
ОП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Верона - Интер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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