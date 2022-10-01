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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Рома
Интер - Рома: обзор матча 01 октября 2022
Интер
01.10.2022, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Рома
30'
Ф. Димарко
39'
П. Дибала
75'
К. Смоллинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Рома
Желтая карточка
Н. Барелла
90'
+2
Желтая карточка
Р. Госенс
90'
Желтая карточка
Х. Корреа
87'
86'
Замена
А. Белотти
️️️️
Н. Дзаньоло
81'
Замена
М. Камара
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
Р. Белланова
️️️️
Д. Дюмфрис
81'
Замена
Р. Госенс
️️️️
А. Бастони
81'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
К. Асллани
77'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Х. Чалханоглу
77'
75'
ГОЛ! 1:2!
К. Смоллинг
Пас отдал
Л. Пеллегрини
Желтая карточка
К. Асллани
72'
65'
Желтая карточка
К. Смоллинг
61'
Желтая карточка
Д. Манчини
58'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
П. Дибала
54'
Желтая карточка
Н. Дзаньоло
39'
ГОЛ! 1:1!
П. Дибала
Пас отдал
Л. Спинаццола
ГОЛ! 1:0!
Ф. Димарко
Пас отдал
Н. Барелла
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
4
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Филиппо Трипи
ОП
2
Мади Камара
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
11
Андреа Белотти
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
32
Димарко
15
Ачерби
95
Бастони
37
Шкриньяр
8
Асллани
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
10
Джеко
3-3-1-2-1
1
Патрисиу
23
Манчини
6
Смоллинг
3
Ибаньес
2
Челик
18
Матич
37
Спинаццола
4
Кристанте
10
Дзаньоло
7
Пеллегрини
21
Дибала
8
Асллани
22
Мхитарян
22
Мхитарян
8
Асллани
95
Бастони
8
Госенс
8
Госенс
95
Бастони
24
Дюмфрис
16
Белланова
16
Белланова
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
32
Корреа
32
Корреа
20
Чалханоглу
7
Пеллегрини
2
Камара
2
Камара
7
Пеллегрини
10
Дзаньоло
11
Белотти
11
Белотти
10
Дзаньоло
21
Дибала
18
Абрахам
18
Абрахам
21
Дибала
Остались в запасе
Интер
Рома
24
Андре Онана
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
99
Миле Свилар
ВР
6
Матиас Винья
ЛЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
16
Филиппо Трипи
ОП
8
Эдоардо Бове
ЦП
7
Кристиан Вольпато
АП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Интер - Рома
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Рома
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
- : -
29.11.2026
Монца
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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Интер
Рома
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