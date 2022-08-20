Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Специя
Интер - Специя: обзор матча 20 августа 2022
Интер
20.08.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 2 тур
3 : 0
Завершен
Специя
35'
Л. Мартинес
52'
Х. Чалханоглу
82'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Специя
90'
Замена
Э. Хольм
️️️️
Э. Гьяси
90'
Замена
М. Эгилл Эллертссон
️️️️
К. Агудело
Замена
К. Асллани
️️️️
М. Брозович
85'
ГОЛ! 3:0!
Х. Корреа
Пас отдал
Э. Джеко
82'
79'
Замена
В. Коваленко
️️️️
С. Бастони
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
76'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
75'
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
68'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Р. Лукаку
68'
67'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
М. Кальдара
67'
Замена
П. Христов
️️️️
Д. Сала
ГОЛ! 2:0!
Х. Чалханоглу
52'
ГОЛ! 1:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Р. Лукаку
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Специя
1
Бартломей Дронговски
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
70
М'Бала Нзола
ЦФ
Главный тренер
Лука Готти
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
55
Петко Христов
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
3
Эмиль Хольм
ПЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
77
Микаэль Эгилл Эллертссон
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-1-3-2
1
Ханданович
32
Димарко
6
де Врей
95
Бастони
37
Шкриньяр
77
Брозович
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Мартинес
9
Лукаку
4-3-2-1
1
Дронговски
23
Кальдара
43
Николау
4
Кивиор
13
Реца
10
Бастони
7
Сала
10
Бурабиа
7
Агудело
11
Гьяси
70
Нзола
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
77
Брозович
8
Асллани
8
Асллани
77
Брозович
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
9
Лукаку
10
Джеко
10
Джеко
9
Лукаку
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
7
Сала
55
Христов
55
Христов
7
Сала
11
Гьяси
3
Хольм
3
Хольм
11
Гьяси
7
Агудело
77
Эллертссон
77
Эллертссон
7
Агудело
10
Бастони
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Бастони
23
Кальдара
13
Стрелец
13
Стрелец
23
Кальдара
Остались в запасе
Интер
Специя
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
Главный тренер
Симоне Индзаги
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
Главный тренер
Лука Готти
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
6
Люсьен Агум
ОП
Остались в запасе
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
13
Николо Бертола
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
7
Суф Подгоряну
ПВ
11
Леандру Санка
ПВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Лука Готти
Статистика матча Интер - Специя
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Интер
Специя
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Определился последний участник Серии A в новом сезоне
2025.06.03 08:12
Определились клубы, которые разыграют последнюю путевку в Серию A, и вылетевшие команды
2025.05.26 13:29
Определились все участники плей-офф за выход в Серию A
2025.05.15 09:20
«Милан» отдал нападающего в аренду «Эмполи»
2024.08.01 11:25
Игрок «Челси» вылетел из высшего дивизиона в третьем сезоне подряд
2023.06.17 18:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+