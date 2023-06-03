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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Интер
Торино - Интер: обзор матча 03 июня 2023
Торино
03.06.2023, суббота, 19:30
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 1
Завершен
Интер
37'
М. Брозович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Интер
Замена
П. Пеллегри
️️️️
И. Илич
81'
Замена
Д. Сек
️️️️
У. Синго
81'
74'
Замена
Р. Белланова
️️️️
Р. Госенс
Замена
К. Линетти
️️️️
С. Риччи
69'
68'
Желтая карточка
Р. Госенс
66'
Замена
Ф. Ачерби
️️️️
А. Бастони
65'
Замена
А. Кордас
️️️️
С. Ханданович
Желтая карточка
У. Синго
58'
Замена
Я. Карамо
️️️️
Р. Родригес
57'
Замена
О. Эйна
️️️️
М. Войвода
57'
55'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Л. Мартинес
55'
Замена
Н. Барелла
️️️️
Х. Чалханоглу
50'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Брозович
Пас отдал
Р. Лукаку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
20
Иван Илич
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
45
Никола Влашич
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Торино
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Интер
24
Андре Онана
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
23
Николо Барелла
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
42
Деннис Куратоло
ЦФ
3-2-2-2-1
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Схюрс
4
Буонджорно
15
Родригес
23
Войвода
21
Риччи
20
Илич
45
Влашич
59
Миранчук
19
Санабрия
4-1-3-2
1
Ханданович
36
Дармиан
6
де Врей
95
Бастони
8
Госенс
77
Брозович
24
Дюмфрис
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
10
Мартинес
9
Лукаку
23
Войвода
34
Эйна
34
Эйна
23
Войвода
21
Риччи
17
Линетти
17
Линетти
21
Риччи
15
Родригес
14
Карамо
14
Карамо
15
Родригес
90
Синго
19
Сек
19
Сек
90
Синго
20
Илич
9
Пеллегри
9
Пеллегри
20
Илич
1
Ханданович
21
Кордас
21
Кордас
1
Ханданович
95
Бастони
15
Ачерби
15
Ачерби
95
Бастони
8
Госенс
16
Белланова
16
Белланова
8
Госенс
20
Чалханоглу
23
Барелла
23
Барелла
20
Чалханоглу
10
Мартинес
10
Джеко
10
Джеко
10
Мартинес
Остались в запасе
Торино
Интер
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
24
Андре Онана
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
73
Маттео Фиоренца
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
55
Эндрю Гравийон
ЦЗ
2
Брайан Байейе
ПЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
8
Мишель Адопо
ЦП
66
Гвидас Гинейтис
ЦП
Остались в запасе
24
Андре Онана
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
5
Александар Станкович
ОП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
42
Деннис Куратоло
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Торино - Интер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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