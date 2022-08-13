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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лечче - Интер
Лечче - Интер: обзор матча 13 августа 2022
Лечче
13.08.2022, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Интер
48'
А. Сесай
2'
Р. Лукаку
90+5'
Д. Дюмфрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лечче - Интер
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
Д. Дюмфрис
Пас отдал
Л. Мартинес
88'
Замена
Х. Корреа
️️️️
М. Шкриньяр
Желтая карточка
Л. Коломбо
87'
Желтая карточка
А. Бли
82'
Замена
М. Листковски
️️️️
К. Бистрович
74'
Замена
Л. Банда
️️️️
Ф. Ди Франческо
74'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
Ж. Гонсалес
74'
68'
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
68'
Замена
Э. Джеко
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Л. Коломбо
️️️️
А. Сесай
64'
63'
Желтая карточка
М. Дармиан
58'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Брозович
58'
Замена
А. Бастони
️️️️
Р. Госенс
55'
Желтая карточка
М. Брозович
ГОЛ! 1:1!
А. Сесай
Пас отдал
Ф. Ди Франческо
48'
Желтая карточка
Ф. Башкиротто
32'
Замена
А. Бли
️️️️
М. Четин
21'
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
М. Дармиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
6
Федерико Башкиротто
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
32
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
83
Матс Лемменс
ЦЗ
26
Маттиа Чуччи
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
29
Алексис Бли
ОП
10
Медон Бериша
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
19
Ламек Банда
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Эдин Джеко
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Фальконе
25
Галло
15
Жандре
45
Четин
6
Башкиротто
23
Юльманн
16
Гонсалес
8
Бистрович
29
Ди Франческо
7
Стрефецца
9
Сесай
3-3-2-2
1
Ханданович
8
Госенс
6
де Врей
37
Шкриньяр
36
Дармиан
77
Брозович
32
Димарко
20
Чалханоглу
23
Барелла
9
Лукаку
10
Мартинес
45
Четин
29
Бли
29
Бли
45
Четин
16
Гонсалес
21
Хельгасон
21
Хельгасон
16
Гонсалес
29
Ди Франческо
19
Банда
19
Банда
29
Ди Франческо
9
Сесай
29
Коломбо
29
Коломбо
9
Сесай
8
Бистрович
29
Листковски
29
Листковски
8
Бистрович
77
Брозович
22
Мхитарян
22
Мхитарян
77
Брозович
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
8
Госенс
95
Бастони
95
Бастони
8
Госенс
20
Чалханоглу
10
Джеко
10
Джеко
20
Чалханоглу
37
Шкриньяр
32
Корреа
32
Корреа
37
Шкриньяр
Остались в запасе
Лечче
Интер
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
83
Матс Лемменс
ЦЗ
26
Маттиа Чуччи
ЦЗ
10
Медон Бериша
ЦП
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Симоне Индзаги
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
83
Матс Лемменс
ЦЗ
26
Маттиа Чуччи
ЦЗ
10
Медон Бериша
ЦП
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
34
Джоэль Перссон
ЦФ
21
Пабло Родригес
ЦФ
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
24
Андре Онана
ВР
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Симоне Индзаги
Статистика матча Лечче - Интер
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Виа Дель Маре
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