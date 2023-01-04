Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 04 января 2023
Интер
04.01.2023, среда, 22:45
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
56'
Э. Джеко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Наполи
88'
Желтая карточка
К. Мин-Джэ
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
87'
85'
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
85'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
С. Лоботка
Желтая карточка
Н. Барелла
84'
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Г. Мхитарян
83'
76'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
Ф. Ангисса
76'
Замена
Э. Эльмас
️️️️
Х. Кварацхелия
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
76'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Э. Джеко
76'
65'
Замена
И. Лосано
️️️️
М. Политано
65'
Замена
Д. Распадори
️️️️
П. Зелински
Замена
Р. Госенс
️️️️
Ф. Димарко
64'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Р. Лукаку
64'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джеко
Пас отдал
Ф. Димарко
56'
Желтая карточка
Э. Джеко
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Наполи
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
6
Диего Демме
ЦП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
99
Эльйиф Эльмас
АП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
3-2-3-2
24
Онана
37
Шкриньяр
15
Ачерби
95
Бастони
32
Димарко
36
Дармиан
20
Чалханоглу
22
Мхитарян
23
Барелла
10
Джеко
9
Лукаку
4-3-2-1
1
Мерет
22
Ди Лоренцо
13
Ррахмани
3
Мин-Джэ
17
Оливера
99
Ангисса
20
Зелински
68
Лоботка
21
Политано
7
Кварацхелия
45
Осимхен
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
32
Димарко
8
Госенс
8
Госенс
32
Димарко
22
Мхитарян
21
Гальярдини
21
Гальярдини
22
Мхитарян
10
Джеко
32
Корреа
32
Корреа
10
Джеко
9
Лукаку
10
Мартинес
10
Мартинес
9
Лукаку
99
Ангисса
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
99
Ангисса
7
Кварацхелия
99
Эльмас
99
Эльмас
7
Кварацхелия
21
Политано
11
Лосано
11
Лосано
21
Политано
68
Лоботка
18
Симеоне
18
Симеоне
68
Лоботка
20
Зелински
18
Распадори
18
Распадори
20
Зелински
Остались в запасе
Интер
Наполи
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Самир Ханданович
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
30
Алессандро Фонтанароза
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
12
Давиде Марфелла
ВР
46
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
98
Карим Зедадка
ЛВ
24
Алессио Дзербин
ЛВ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Интер - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Интер
Наполи
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов. Поражение «Баварии», победы «Ливерпуля» и «Интера», ничья «ПСЖ» и другие результаты
Вчера, 00:55
«Интер» – «Штутгарт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
25 ноября
«Интер» – «Штутгарт» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
24 ноября
Лига чемпионов: шансы «Интера» и «Штутгарта» на победу в матче 5-го тура
24 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
Мареска объяснил, почему «Манчестер Сити» не смог победить «Наполи»
25 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
25 ноября
2
«Манчестер Сити» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
24 ноября
«Манчестер Сити» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Манчестер Сити» и «Наполи» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+