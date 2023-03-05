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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Лечче
Интер - Лечче: обзор матча 05 марта 2023
Интер
05.03.2023, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 25 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
29'
Г. Мхитарян
53'
Л. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Лечче
Замена
М. Дзанотти
️️️️
Р. Госенс
90'
+1
83'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
Ж. Гонсалес
83'
Замена
Л. Банда
️️️️
Ф. Ди Франческо
Замена
Р. Гальярдини
️️️️
Х. Чалханоглу
78'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
Д. Дюмфрис
78'
Замена
М. Брозович
️️️️
Г. Мхитарян
71'
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Л. Мартинес
70'
65'
Замена
С. Романьоли
️️️️
А. Туйя
57'
Замена
Р. Уден
️️️️
Г. Стрефецца
57'
Замена
А. Бли
️️️️
Ю. Мале
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
Пас отдал
Д. Дюмфрис
53'
ГОЛ! 1:0!
Г. Мхитарян
Пас отдал
Н. Барелла
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
24
Андре Онана
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Лечче
30
Владимиро Фальконе
ВР
13
Алессандро Туйя
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
15
Валентен Жандре
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
23
Мортен Юльманн
ОП
14
Юссеф Мале
ЦП
16
Жоан Гонсалес
ЦП
7
Габриэль Стрефецца
ПВ
9
Ассан Сесай
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Интер
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
46
Маттиа Дзанотти
ПЗ
77
Марсело Брозович
ОП
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
21
Валентин Карбони
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Лечче
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
29
Алексис Бли
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
10
Реми Уден
ПВ
19
Ламек Банда
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
4-4-2
24
Онана
8
Госенс
15
Ачерби
95
Бастони
36
Дармиан
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
23
Барелла
24
Дюмфрис
10
Джеко
10
Мартинес
4-1-2-2-1
30
Фальконе
15
Жандре
14
Умтити
3
Пеццелла
13
Туйя
23
Юльманн
14
Мале
16
Гонсалес
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
9
Сесай
24
Дюмфрис
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
24
Дюмфрис
8
Госенс
46
Дзанотти
46
Дзанотти
8
Госенс
22
Мхитарян
77
Брозович
77
Брозович
22
Мхитарян
20
Чалханоглу
21
Гальярдини
21
Гальярдини
20
Чалханоглу
10
Мартинес
9
Лукаку
9
Лукаку
10
Мартинес
13
Туйя
6
Романьоли
6
Романьоли
13
Туйя
14
Мале
29
Бли
29
Бли
14
Мале
16
Гонсалес
21
Хельгасон
21
Хельгасон
16
Гонсалес
7
Стрефецца
10
Уден
10
Уден
7
Стрефецца
29
Ди Франческо
19
Банда
19
Банда
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Интер
Лечче
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Главный тренер
Симоне Индзаги
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
21
Алекс Кордас
ВР
1
Самир Ханданович
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
21
Валентин Карбони
АП
Остались в запасе
22
Федерико Бранколини
ВР
1
Марко Блеве
ВР
25
Антонино Галло
ЛЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
84
Томмазо Кассандро
ПЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Интер - Лечче
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Лечче
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
- : -
30.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
10 лет независимости РК
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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